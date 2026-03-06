Kremlj: Finska nam prijeti raspoređivanjem nuklearnog oružja na svom teritoriju

Prema riječima finskog ministra obrane Anttija Häkkänena, vladin prijedlog omogućio bi "uvođenje nuklearnog oružja" u zemlju, njegov "transport, isporuku ili posjedovanje", pod uvjetom da je to "vezano za vojnu obranu Finske". U svim drugim situacijama nuklearno oružje ostalo bi zabranjeno, pojasnio je ministar.