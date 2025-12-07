"cijena neuspjeha"
Koja je politička misija jedne od najpopularnijih čelnica svijeta?
Claudia Sheinbaum preuzela je dužnost prije godinu dana na valu velike podrške. S 60 posto glasova i ustavotvornom većinom za njezinu stranku MORENA u oba doma parlamenta, meksička je predsjednica ušla u ured u listopadu 2024. s rejtingom odobravanja od oko 70 posto – brojkom koju nije samo zadržala, nego je u nekim mjesecima i nadmašila, dosegnuvši osamdesete postotke i svrstavajući se među najpopularnije svjetske lidere.
S jasnim mandatom, Claudia Sheinbaum je progurala niz ustavnih reformi, proširila socijalne programe i uspješno navigirala napet odnos s administracijom Donalda Trumpa. Sheinbaum – čiji je mandat gradonačelnice Ciudad de Méxica (2018.–2023.) donio pad stope ubojstava od 40 posto – ostvarila je pomake i po pitanju ozloglašenog problema organiziranog kriminala u zemlji: iako regionalno nasilje ostaje visoko, a nedavno ubojstvo Carlosa Manza, gradonačelnika Uruapana, obuzdava svaki trijumfalizam, njezina se vlada može pohvaliti smanjenjem broja ubojstava za 37 posto, piše New Left Review.
Politički ciklus koji je započeo izborom njezina prethodnika i političkog mentora Andrésa Manuela Lópeza Obradora 2018. obilježen je značajnim demokratskim legitimitetom. Prema nedavno objavljenom istraživanju povjerenja OECD-a, 54 posto Meksikanaca ima visoko ili umjereno povjerenje u saveznu vladu, što je daleko iznad prosjeka od 39 posto.
Gallupova anketa iz prošle godine pokazala je da je „povjerenje u nacionalnu vladu” skočilo s 29 na 61 posto otkako je MORENA došla na vlast, te da je „povjerenje u poštenje meksičkih izbora” poraslo za 25 bodova. Pew Research Center također je pokazao da je „zadovoljstvo demokracijom” među Meksikancima između 2017. i 2019. poraslo za impresivnih 36 bodova. Taj legitimitet počiva na postignućima postneoliberalnog društvenog pakta MORENE – AMLO-ve „Četvrte transformacije”, nacionalne obnove zamišljene u kontinuitetu s povijesnim prevratima koji počinju borbom za neovisnost u 19. stoljeću. Tijekom López Obradorova mandata realne plaće porasle su za gotovo 30 posto, a više od 13 milijuna ljudi izvučeno je iz siromaštva.
No izgradnja „drugog kata” transformacije, kako je Sheinbaum opisala svoju misiju, razotkrila je ključne napetosti koje opterećuju populistički lijevi projekt: širenje socijalne države s ruiniranim državnim aparatom; provođenje neodevelopmentalističkih strategija usred eskalirajuće ekološke krize; donošenje progresivne porezne reforme u okolnostima stagnirajućeg gospodarskog rasta; oslobađanje meksičke ekonomije njezina podređenog statusa u transnacionalnim tokovima kapitala bez potpunog napuštanja globalnih tržišta. Ova isprepletena pitanja osvjetljavaju ne samo specifičnosti meksičkog slučaja, već i strukturne granice i strateške dileme s kojima se suočavaju progresivne snage diljem svijeta.
Drugi katovi zahtijevaju i drugačiju konstrukciju te prilagodbu naprezanjima koja nisu bila vidljiva u prizemlju. Sheinbaum se ponajprije morala nositi s klasičnim problemom svake vlasti koja nastavlja mandat: potrebom da istodobno vodi kampanju i upravlja državom na platformi, kako sama kaže, „kontinuiteta s promjenom”. Kao nositeljica baklje Četvrte transformacije, nosi simboličku težinu koja je istovremeno osnažuje i ograničava.
Mora biti liderica, mora obnoviti i preoblikovati vladajući blok, ali to mora činiti i dalje se jasno pozivajući na AMLO-vo nasljeđe. Na političkoj razini to uključuje ne samo testiranje može li obradorizam funkcionirati bez svog imenjačkog vođe, već i uspostavu institucionalne infrastrukture potrebne za preoblikovani politički poredak. Na ekonomskoj razini to je značilo balansiranje između suverenosti i integracije u globalno tržište, dodatno dramatično zbog proturječnih pritisaka koji dolaze od sjevernog susjeda. Sheinbaumino se predsjedništvo zasad može opisati kao usredotočeno na dva glavna cilja: nadzor nad nastankom novog institucionalizma koji kanalizira demokratsku moć te oživljavanje državno vođenog kapitalističkog razvoja, strategije industrijalizacije putem supstitucije uvoza prilagođene 21. stoljeću.
Kako pokret izgrađen oko karizmatične ličnosti preživljava njezin odlazak? AMLO, koji je osnovao MORENU 2011. i bio sveprisutan u meksičkoj politici sve dok prošle godine nije predao predsjedničku dužnost, povukao se iz javnosti, u mirovinu na svoj idilični jednohektarski posjed u Palenqueu, Chiapas. Do nedavnog objavljivanja videosnimke kojom najavljuje izlazak nove knjige nije davao nikakve javne izjave otkako je napustio dužnost. Nastali vakuum zasigurno je potaknuo nesigurnost i preslagivanje političkih savezništava, kao i strah u stranačkoj bazi da MORENU preplavljuju oportunisti koji prate vjetar. Ipak, političke intrige ostale su iznenađujuće blage. U međuvremenu, iako je podataka malo, čini se da su baze podrške Sheinbaum slične AMLO-vima.
Prema anketi Mitofsky/El Economista, koja razlaže podršku po zanimanjima, Sheinbaum je najpopularnija među domaćicama, s potporom od 81 posto, zatim među radnicima u neformalnom sektoru, umirovljenicima i seljacima – svi prelaze nacionalni prosjek od 72 posto. Nasuprot tome, najslabiju potporu ima među poduzetnicima (55 posto) i visokoobrazovanim stručnjacima (56 posto) – što je razlika od 26 bodova između vrha i dna dohodovne ljestvice. Ta se stratifikacija preklapa s obrazovnom razinom: 75 posto onih s nižim obrazovanjem podržava Sheinbaum, u usporedbi sa 69 posto diplomiranih. No njezina je podrška i dalje razmjerno čvrsta u svim demografskim skupinama. Unatoč strahovima da joj nedostaje magnetizam prethodnika, Sheinbaum je pokazala da MORENA ne može samo zadržati, nego i proširiti svoju bazu. Njezin tehničkiji stil pokazao se privlačnim i za dio obrazovanih slojeva koji su se u drugoj polovici AMLO-va mandata udaljili od njega.
Kontinuitet u temeljnim stupovima AMLO-va programa – širenje socijalne države, borba protiv korupcije, ekonomski nacionalizam – kombiniran je s novim naglascima koji odražavaju drukčiju pozadinu Sheinbaum. Podizanje ženskih pitanja na razinu ministarstava, primjerice, ili snižavanje dobi za odlazak u mirovinu za žene, u znak priznanja rodno uvjetovanih razlika u radu, učvrstili su Sheinbaum kao lidericu s vlastitim profilom. No urgentniji je zadatak bio napredovanje institucionalnog okvira nužnog za Četvrtu transformaciju. Najdramatičnije, Sheinbaum je nadzirala provedbu opsežne pravosudne reforme, koja je promijenila način na koji se biraju suci na svim razinama, od lokalnih sudova do Vrhovnog suda.
Povjerenje javnosti u sudove, poznate po ukorijenjenim nepotističkim mrežama, nisko je. U kasnoj 2022. godini otkrića o tajnim sastancima tadašnje predsjednice Vrhovnog suda Norme Piñe i čelnika oporbenih stranaka sugerirala su neprikladnu političku koordinaciju. Vrhovni sud također je oborio ključne zakone, poput onih o energetskoj suverenosti, na površno proceduralnim osnovama.
Kada je AMLO objavio svoj „Plan C” – nastojanje da se osigura dvotrećinska većina u Kongresu na izborima 2024. kako bi se proguralo osamnaest ustavnih reformi – izričito je povezao demokratsko sudjelovanje s institucionalnom promjenom. Kasniji izborni trijumf MORENE, koja je osigurala ne samo predsjedništvo nego i potrebnu ustavotvornu većinu u Kongresu i lokalnim parlamentima, pristaše smatraju jasnim mandatom za sustavnu reformu.
Bit reformi jednostavna je. Sve pravosudne funkcije sada su podložne izravnom izboru. Dok sudski izbori u različitim oblicima postoje diljem svijeta – osobito u SAD-u, gdje suci u nekim saveznim državama otvoreno vode kampanje kao stranački kandidati, a otprilike polovica država bira svoje vrhovne sudove – opseg meksičkog pristupa bez presedana je, jer otvara svaku pravosudnu poziciju izboru, uključujući i mjesta u Vrhovnom sudu. Kritike su se usredotočile na nekoliko ključnih pitanja.
Bijedna izlaznost od 13 posto na prvim sudskim izborima održanima u lipnju postavlja ozbiljna pitanja o demokratskom legitimitetu, a pristaše MORENE tvrde da je to posljedica slabog promoviranja novih izbora od strane Nacionalnog izbornog instituta (koji također strogo ograničava nositelje funkcija, uključujući predsjednicu, u promoviranju glasanja). Ako se niska izlaznost nastavi, to će zasigurno delegitimirati reformu, no valja napomenuti da su niske stope sudske izlaznosti problem i u etabliranim demokracijama. Strahovi od utjecaja narkokartela na izbor sudaca – premda ozbiljni, s obzirom na sigurnosne izazove u Meksiku – jednako se odnose i na postojeće lokalne izbore, kao i tvrdnje da biračima nedostaje stručnosti za procjenu kandidata.
Glavna zamjerka sudskim izborima naglašava rizik „političkog zarobljavanja“. Financial Times je istaknuo da će „novi meksički vrhovni sud činiti isključivo suci koje nominira vladajuća koalicija”, dok je Economist upozorio da se „stari kadrovi zamjenjuju početnicima i pristašama”.
Iako je razumno pretpostaviti da većina izabranih sudaca dijeli određenu ideološku bliskost s vladom – iako ne nužno i organsku stranačku povezanost – to ne proizlazi iz samog dizajna reforme, niti nužno znači „političko zarobljavanje“: uostalom, Sheinbaumini nebo visoki rejtingi čine nimalo iznenađujućim da bi i lijevo orijentirani suci mogli biti popularni. Što se tiče primjedbe da je koalicija predsjednice monopolizirala nominacije: oporbeni su akteri rutinski bojkotirali postupke odabira kandidata, cinično se izuzimajući iz procesa kako bi kasnije mogli tvrditi da su bili isključeni. Reforma predviđa da se kandidati nasumično biraju s odvojenih lista koje sastavljaju izvršna, zakonodavna i pravosudna vlast.
No pravosuđe je odbilo sastaviti svoju listu kandidata u znak prosvjeda; njihova je ovlast preselektiranja potom prenesena na Senat, u kojem vladajuća koalicija ima ustavotvornu većinu.
Još je znakovitiji neuspjeh oporbe da artikulira koherentnu alternativnu viziju. Nakon katastrofalnih poraza 2018. i 2024. – do te mjere da sada nekadašnji rivali PRI i PAN nastupaju u koaliciji – tradicionalne su se stranke našle u situaciji u kojoj brane diobu vlasti u apstrakciji, a da ne mogu objasniti kako je prethodni sustav predsjedničke nominacije i kongresne ratifikacije doista jamčio neovisnost. Njihovi pokušaji da izjednače većinsku vladavinu s autoritarizmom stoga su zvučali isprazno. Bismo li doista slušali kuknjavu o navodnom kraju diobe vlasti da oporba vjeruje kako njihovi favorizirani suci imaju šanse pobijediti?
Ova promjena poretka manje je subverzivna spram ustaljenih normi nego što se može činiti međunarodnim promatračima: za razliku od kvazireligioznog pijeteta koji okružuje Vrhovni sud SAD-a, meksički najviši sud nema duboke povijesne korijene, budući da je rekonstituiran 1990-ih pod predsjednikom Ernestom Zedillom. Ipak, reforme predstavljaju duboko preosmišljavanje demokracije i institucionalne moći. Novoizabrani Vrhovni sud otvara zanimljive mogućnosti za stvarnu sudsku neovisnost.
Njegov predsjednik, Hugo Aguilar Ortiz, autohtoni (indijanski) odvjetnik s lijeve ruralne autonomističke scene i s iskustvom zastupanja marginaliziranih zajednica, možda čak stoji lijevo od MORENE po pojedinim pitanjima. Njegovo nedavno zapošljavanje odvjetnika koji zastupa studente iz Ayotzinape – u ozloglašenom slučaju nestanka četrdeset i trojice studenata 2014., koji je doveo do sukoba s AMLO-vom vladom – signalizira potencijalnu neovisnost od izvršne vlasti. Stupnjevani mandati od 8 do 15 godina, određeni prema udjelu dobivenih glasova, stvaraju tampon zonu protiv brzih političkih zaokreta i sprječavaju potpunu zamjenu suda nakon svakog izbornog ciklusa.
U pozadini tih institucionalnih borbi stoji temeljno pitanje: tko određuje granice demokratskog sudjelovanja u doba rastuće nejednakosti i institucionalnog zarobljavanja od strane viših klasa. Economist žali zbog toga što je klupa „predana pristašama“, no zaštita bogatih utajivača poreza od strane prethodnog Vrhovnog suda, poput medijskog magnata Ricarda Salinasa Pliega, pokazuje da formalno neovisne institucije koje vode navodno nepristrani stručnjaci mogu zapravo služiti uskim elitnim interesima.
Uz reformu pravosuđa, Sheinbaum je nastavila socijalno usmjeren kurs svojeg prethodnika, s univerzalnim stipendijama za osnovne škole koje bi trebale biti uvedene sljedeće godine te mirovinama koje nastavljaju pratiti inflaciju. Vlada se obvezala na izgradnju 1,1 milijun domova u šest godina, od kojih će mnoge graditi Institut za nacionalni stambeni fond radnika, koji je ranije bio prije svega hipotekarni zajmodavac. Stanovi koštaju između 35.000 i 60.000 dolara, uz beskamatne kredite za radnike koji zarađuju do dvostrukog iznosa minimalne plaće i prioritetan pristup za nedovoljno opslužene skupine stanovništva. Predviđa se da će program godišnje generirati otprilike 600.000 građevinskih radnih mjesta.
Jedna od posebnosti ovog obnovljenog javnog pružanja usluga jest da se ono odvija bez značajnog gospodarskog rasta i bez oslanjanja na zaduživanje. Umjesto toga, temelji se na restrukturiranju proračuna i povećanoj naplati poreza. To projekt može postaviti na politički čvršće temelje od prvog vala vlada „ružičastog vala” u Latinskoj Americi, koje su se oslanjale na roba-bum i ostale izložene udaru kada je on splasnuo.
No to istodobno povećava pritisak da se pronađu izvori rasta. Ovdje je potreba za ravnotežom između suverenosti i globalne integracije postala osobito vidljiva, zaoštrena Trumpovim prijetnjama carinama i prepucavanjima oko mogućeg kršenja trgovinskih pravila u sklopu Sporazuma SAD-Meksiko-Kanada zbog renacionalizacije elektroenergetskog sektora. U njezinu je korist to što Sheinbaum nije odgovorila na Trumpove ispade obrambom globalnog neoliberalnog poretka, kao što su to činili mnogi svjetski lideri. Umjesto toga, radi na preformuliranju odnosa države i tržišta.
Plan México, predstavljen u siječnju, predstavlja selektivno oživljavanje industrijalizacije putem supstitucije uvoza, prilagođene suvremenom dobu globaliziranih opskrbnih lanaca i trgovine. Obuhvaćajući ulaganja vrijedna 277 milijardi dolara, raspoređena u 2.000 projekata koji pokrivaju ekonomske, socijalne i industrijske ciljeve, ova je inicijativa jedna od najambicioznijih razvojnih strategija Meksika posljednjih desetljeća.
Plan istodobno nastoji zamijeniti uvoz i proširiti izvoz, koristeći prilike „nearshoringa” i napetosti između SAD-a i Kine, umjesto da u potpunosti odbaci svjetska tržišta. Za razliku od Trumpovih stihijskih carinskih blefova, Sheinbaumina administracija ponovno uvodi neke strateške carine, osobito na uvoz iz Azije, popraćene određenim oblicima industrijske politike. Cilj je osigurati da 50 posto domaće ponude i potrošnje u odabranim industrijama, poput tekstilne, bude „Made in Mexico”.
Poseban naglasak stavljen je na strateške sektore, uključujući poluvodiče, zrakoplovnu industriju, farmaceutiku, medicinske uređaje i električna vozila. Plan predviđa da 54 posto proizvodnje električne energije ostane pod javnom kontrolom, uz ubrzavanje izdavanja dozvola za obnovljive izvore. (Sheinbaum, bivša klimatska znanstvenica, zadržala je ulaganja u fosilna goriva u paradoksalnoj nadi da će njihovi prihodi pomoći financirati energetsku tranziciju.)
Širenje energetske infrastrukture uključuje 145 projekata Savezne komisije za električnu energiju, s ciljem povećanja proizvodnih kapaciteta. Infrastrukturna ulaganja ključna su sastavnica, s planiranih 3.000 kilometara nove željezničke pruge, uključujući putničke linije koje povezuju Ciudad de México s Querétarom i Pachucom, te sredstva za sanaciju 4.000 kilometara saveznih autocesta. Plan Sheinbaum također uključuje ulaganja u vodnu infrastrukturu, od modernizacije sustava navodnjavanja do projekata čišćenja rijeka.
Plan México nije, međutim, samo stvar javnih ulaganja. Pod utjecajem koncepta „poduzetne države” Mariane Mazzucato, koji pozicionira državu kao tvorca tržišta, a ne pasivnog regulatora, ideja je da će država aktivno usmjeravati smjer meksičke ekonomije preko „misijski” orijentiranih ciljeva, dok će plasirati „strpljivi kapital” u strateškim sektorima. Umjesto da se samo ispravljaju tržišni neuspjesi, cilj je da meksička država stvara nova tržišta putem jamstava javne nabave i infrastrukturnih ulaganja koja će „privući” privatni kapital.
Za sada Sheinbaum ima političku podršku da provodi ove ciljeve: desna oporba ostaje relativno slaba. No radikalizira se. Nakon što je na prošlim predsjedničkim izborima glumila potporu AMLO-vu socijalnom programu („programi ostaju, MORENA ide” bio je jedan od njihovih slogana), dva velika izborna poraza ostavila su desnicu u potrazi za novom strategijom.
U svojoj se nedavnoj transformaciji centar-desni PAN gravitacijski priklonio medijskom magnatu Salinasu Pliegu, koji, čini se, većinu dana provodi na X-u dijeleći reakcionarne sadržaje. Netom nakon presude Vrhovnog suda koja ga prisiljava da plati desetljeća utajivanih poreza, spreman je ući u političku arenu. PAN je, sa svoje strane, na svojem rebrandingu u listopadu ponovno posegnuo za starim sloganom: „Domovina, Obitelj i Sloboda”. Ulog u uspjehu Sheinbaum samo raste – a s njim i cijena njezina mogućeg neuspjeha.
