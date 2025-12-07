Koja je politička misija jedne od najpopularnijih čelnica svijeta?

Prema anketi Mitofsky/El Economista, koja razlaže podršku po zanimanjima, Sheinbaum je najpopularnija među domaćicama, s potporom od 81 posto, zatim među radnicima u neformalnom sektoru, umirovljenicima i seljacima – svi prelaze nacionalni prosjek od 72 posto. Nasuprot tome, najslabiju potporu ima među poduzetnicima (55 posto) i visokoobrazovanim stručnjacima (56 posto) – što je razlika od 26 bodova između vrha i dna dohodovne ljestvice. Ta se stratifikacija preklapa s obrazovnom razinom: 75 posto onih s nižim obrazovanjem podržava Sheinbaum, u usporedbi sa 69 posto diplomiranih. No njezina je podrška i dalje razmjerno čvrsta u svim demografskim skupinama. Unatoč strahovima da joj nedostaje magnetizam prethodnika, Sheinbaum je pokazala da MORENA ne može samo zadržati, nego i proširiti svoju bazu. Njezin tehničkiji stil pokazao se privlačnim i za dio obrazovanih slojeva koji su se u drugoj polovici AMLO-va mandata udaljili od njega.