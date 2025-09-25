Oglas

Glasnogovornik Kremlja

Kremlj odgovorio na Trumpov poziv na zabranu biološkog oružja

Hina
25. ruj. 2025. 13:06
Rusija podržava poziv američkog predsjednika Donalda Trumpa na sveobuhvatnu globalnu zabranu biološkog oružja, rekao je u četvrtak glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Trump je u utorak u govoru pred Ujedinjenim narodima rekao da "poziva sve nacije da se pridruže okončanju razvoja biološkog oružja jednom zauvijek".

Predložio je da se umjetna inteligencija može koristiti za provjeru usklađenosti.

Peskov je rekao da Rusija pozdravlja "vrlo važan poziv" Trumpa, opisujući ga kao briljantnu inicijativu.

"Naravno, ruska strana je spremna sudjelovati u takvom procesu općeg odricanja od biološkog oružja i, naravno, bilo bi dobro nekako to formalizirati, opet na međunarodnoj razini", rekao je.

Donald Trump dimitrij peskov kremlj rusija sad

