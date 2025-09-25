Oglas

Global Sumud Flotilla

Napadnuta flotila s humanitarnom pomoći za Gazu, Hrvatica na brodu

author
N1 Info
|
25. ruj. 2025. 11:43
Flota za Gazu
REUTERS/Giorgos Solaris

Global Sumud Flotilla, civilna flotila s više od 50 brodova koja smjera probiti izraelsku blokadu i dostaviti humanitarnu pomoć Gazi, napadnuta je u noći 24. rujna, objavljeno je na Facebookn stranici "Free Palestine. Solidarity from Croatia".

"Posada je izvijestila o prelijetanju dronova, bacanju eksplozivnih naprava i ometanju komunikacijskih kanala. Misija GSF je legalna prema međunarodnom pravu. S druge strane, napadi Izraela na brodove koji plove u međunarodnim vodama predstavljaju teroristički čin i teško kršenje istog tog prava.

Među članovima posade nalazi se pravnica i kapetanica Morana Miljanović, državljanka RH, koja plovi na brodu Shireen – nazvanom po novinarki Shireen Abu Akleh, koju su 2022. ubile izraelske snage. Shireen je tzv. legal support boat, na kojemu plove stručnjaci zaduženi za pravnu podršku misiji GSF.

Zajedno s više od 500 volontera, među kojima su zdravstveni radnici, novinari i drugi, Morana Miljanović nastoji dostaviti humanitarnu pomoć izgladnjelim ljudima Gaze i ublažiti posljedice teskih kršenja obveza po međunarodnom pravu za koja su europske vlade, uključujući i hrvatsku, odgovorne od početka genocida. GSF pokazuje u praksi da je svijet uz narod Palestine, a ne uz ratne zločince.

Zahtjev državnom vrhu

Vlada RH, Ministarstvo vanjskih poslova i Predsjednik RH obvezni su pružiti zaštitu državljanki RH i humanitarnoj misiji u kojoj sudjeluje – kao što su ranije ovog mjeseca najavile vlade Slovenije i Irske te kao što su danas učinile španjolska i talijanska vlada, koje će uputiti brodove svoje mornarice u pomoć GSF.

Moranina obitelj zabrinuta je za njezinu sigurnost i za sigurnost ostalih članova misije GSF, a njihovu zabrinutost dijelimo i mi. Status flotile možete pratiti ovdje: https://globalsumudflotilla.org/tracker/

Pridružite nam se u zahtjevu Vladi RH, MVEP-u i Predsjedniku RH da ispune svoju dužnost zaštite hrvatske državljanke Morane Miljanović i humanitarne misije GSF kao i da napokon poduzmu konkretne korake radi zaustavljanja genocida u Gazi, počevši od prekida svih diplomatskih, trgovinskih, akademskih i drugih odnosa s Izraelom", napisali su.

Teme
Gaza Global Sumud Flotilla Izrael

