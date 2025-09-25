Napadnuta flotila s humanitarnom pomoći za Gazu, Hrvatica na brodu

Zajedno s više od 500 volontera, među kojima su zdravstveni radnici, novinari i drugi, Morana Miljanović nastoji dostaviti humanitarnu pomoć izgladnjelim ljudima Gaze i ublažiti posljedice teskih kršenja obveza po međunarodnom pravu za koja su europske vlade, uključujući i hrvatsku, odgovorne od početka genocida. GSF pokazuje u praksi da je svijet uz narod Palestine, a ne uz ratne zločince.