Krenula osveta Irana, napali 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu

CENTCOM

Američka vojska izjavila je u srijedu da je napala više od 80 ciljeva u Iranu, kao odgovor na nedavne napade na nekoliko tankera u Hormuškom tjesnacu, dok Iranska revolucionarna garda kaže da je zauzvrat gađala 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu, prenose agencije.

Podijeli

Oglas

Nanoseći najnoviji udarac ionako krhkom sporazumu o prekidu vatre, Korpus slamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je da je izveo zajedničku operaciju raketama i dronovima protiv ključnih američkih vojnih lokacija pete američke flote u Bahreinu i zračne baze Ali Al Salem u Kuvajtu, te oborio američki dron MQ9 u pokušaju ometanja američke operacije.

Američke su snage ciljale sustave protuzračne obrane, protubrodske rakete i više od 60 malih brodova koji pripadaju iranskom Korpusu islamske revolucionarne garde (IRGC) u Hormuškom tjesnacu ili u njegovoj blizini, izjavilo je američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM) u objavi na X-u.

Footage of US airstrikes hitting Iran’s Bandar Abbas tonight: pic.twitter.com/ycUezpWhCH — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 7, 2026

Učinile su to "kako bi umanjile sposobnost Irana da nastavi napadati međunarodnu trgovinu koja teče kroz međunarodni trgovinski koridor", navodi se u izjavi.

Američka vojska izjavila je da je operacija pokrenuta kao odgovor na iranske napade na tri komercijalna broda koja su prolazila Hormuškim tjesnacem. Prema CENTCOM-u, brodovi su plovili pod zastavama Maršalovih Otoka, Liberije i Saudijske Arabije.

BREAKING: US announces it has hit over 80 targets with precision munitions in tonight's strikes on Iran, including more than 60 IRGC speed boats in and near the Strait of Hormuz, per CENTCOM.



US strikes also targeted Iranian air defense systems, command and control networks,… pic.twitter.com/bUEkJGo374 — The Hormuz Letter (@HormuzLetter) July 8, 2026

Dodaju da su američke snage i dalje spremne pozvati Iran na odgovornost za svaki čin kršenja okvirnog sporazuma koji je postignut prošli mjesec.

U srijedu su se u Bahreinu oglasile sirene za zračnu uzbunu, priopćilo je ministarstvo unutarnjih poslova.

"Oglasila se sirena", priopćilo je ministarstvo na X-u, bez daljnjih detalja. "Pozivamo stanovnike i one koji tu borave da ostanu mirni i potraže sklonište na najbližoj dostupnoj lokaciji."

Kuvajtska vojska priopćila je u srijedu da odgovara na napade dronovima i raketama.

"Kuvajtska protuzračna obrana trenutačno odbija napade neprijateljskih raketa i dronovima", priopćila je vojska na X-u, bez navođenja njihova podrijetla.