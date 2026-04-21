Kriza Eurosonga: Više od 1000 izvođača poziva na bojkot zbog Izraela

Slavni glazbenici, uključujući Massive Attack, Kneecap, Briana Ena, Sigur Rós, Nadine Shah i mnoge druge, potpisali su otvoreno pismo u kojem pozivaju na bojkot nadolazećeg Eurosonga u znak prosvjeda protiv sudjelovanja Izraela.
Kampanje No Music For Genocide i Palestinian Campaign for the Academic & Cultural Boycott of Israel pozivaju na bojkot ovogodišnjeg, vrlo kontroverznog natjecanja za pjesmu Eurovizije.
Više od 1.000 umjetnika, među kojima su Massive Attack, Kneecap, Brian Eno, Sigur Rós, Nadine Shah, Mogwai i Hot Chip, potpisalo je otvoreno pismo kojim traže bojkot Eurosonga 2026. zbog sudjelovanja Izraela, piše Euronews.
U pismu se poziva Europsku radiodifuzijsku uniju (EBU) da zabrani sudjelovanje KAN-a – izraelske javne radiotelevizije – na nadolazećem natjecanju.
„Treću godinu zaredom“, navodi se u pismu, Izrael će biti „slavljen na pozornici unatoč kontinuiranom genocidu u Gazi, dok Rusija ostaje zabranjena zbog svoje ilegalne invazije na Ukrajinu“.
„Odbijamo šutjeti dok izraelsko genocidno nasilje prati i utišava palestinske živote“, stoji u pismu. „Dok djeca u izraelskim zatvorima trpe premlaćivanja zbog pjevušenja. Dok je od gotovo svake pozornice, studija, knjižare i sveučilišta u Gazi ostala samo hrpa ruševina, pod kojima još uvijek leže tijela ubijenih koja čekaju izvlačenje i dostojan pokop.“
U izjavi, glasnogovornik inicijative No Music For Genocide rekao je: „Ljudi savjesti diljem svijeta bore se protiv suučesništva u svakoj industriji za slobodnu Palestinu i slobodniji svijet. Dok mnogi od nas u industriji olako shvaćaju Eurosong ili sumnjaju u vlastitu moć kao kulturnih stvaratelja, čelnici genocidnog Izraela otvoreno govore o geopolitičkoj vrijednosti tog natjecanja.“
Organizatori su pohvalili pet zemalja – Španjolsku, Irsku, Sloveniju, Nizozemsku i Island – zbog povlačenja s ovogodišnjeg natjecanja, kao i „mnoge finaliste nacionalnih izbora koji su se obvezali odbiti odlazak na Eurosong“.
Kasnije su dodali: „Kao umjetnici, prepoznajemo svoju kolektivnu moć – i moć odbijanja. Odbijamo šutjeti. Odbijamo biti suučesnici. Pozivamo druge u našoj industriji da nam se pridruže. I stojimo u solidarnosti sa svim principijelnim nastojanjima da se prekine suučesništvo u svakoj industriji.“
EBU je više puta branio svoju odluku da dopusti Izraelu sudjelovanje na Eurosongu, unatoč optužbama za licemjerje. Organizacija je 2022. zabranila Rusiji sudjelovanje nakon invazije na Ukrajinu, a zabrana i dalje vrijedi.
Kneecap je izjavio: „Rusija je zabranjena na Eurosongu 2022. Treću godinu zaredom [Izrael] se vraća na pozornicu. To nije neutralnost. To je izbor.“
Izrael je dosljedno negirao da provodi genocid u Gazi. Međutim, u rujnu 2025. istraga UN-a zaključila je da Izrael provodi genocid.
Eurosong je najveći glazbeni događaj na svijetu, koji je prošle godine pratilo 166 milijuna gledatelja. Ovogodišnje kontroverzno, 70. izdanje održat će se u Beču u Austriji. Finale je zakazano za 16. svibnja 2026. godine.
