Pokrenuta peticija za bojkot Eurosonga: "Glazba ne može biti paravan za šutnju dok traje genocid"

Inicijativa za slobodnu Palestinu pokrenula je on-line peticiju koja zahtijeva od HRT-a da bojkotira Euroviziju ukoliko Izrael ne bude izbačen.
"Europska radiodifuzijska unija (EBU) objavila je 4. prosinca da Izrael nastavlja sudjelovati u natjecanju za pjesmu Eurovizije", stoji u priopćenju.
"Potvrda sudjelovanja Izraela već je rezultirala bojkotom od strane Španjolske, Nizozemske, Irske, Slovenije i njihovih televizijskih kuća, dok u mnogim drugim državama raste pritisak i podrška bojkotu."
"S obzirom na to da Izrael više od dvije godine u Gazi provodi genocid koji se nastavlja i sada za vrijeme tzv. prekida vatre kojeg Izrael opetovano krši, to je jedini ljudski i pravno opravdan stav o sudjelovanju na natjecanju. HRT pak slijedi politiku Vlade RH te je tako najavio da nema namjeru odustati od natjecanja zbog sudjelovanja Izraela i da prihvaća duboko licemjernu odluku EBU. Naime, ista ta organizacija je 2022. godine isključila Rusiju s natjecanja u roku od 24 sata od napada na Ukrajinu smatravši da bi sudjelovanje Rusije moglo naškoditi ugledu Eurovizije.
Poručujemo EBU i HRT-u: ništa ne može više naškoditi ugledu od podrške genocidu, a dopuštanje Izraelu da izvodi svoju političku igru i ispire krv palestinske djece sa svojih ruku pod svjetlima eurovizijske pozornice je upravo to."
"To nije politička neutralnost već jasna podrška zemlji koju više od dvije godine gledamo kako počinja najgore ratne zločine kojima smo svjedočili za naših života.
Glazba ne može biti paravan za šutnju dok traje genocid!
Eurovizija ne smije služiti artwashingu izraelskog genocida nad palestinskim stanovništvom u Gazi!
Mi, građanke i građani Hrvatske, ne pristajemo na to.
Svojim potpisom pozivamo HRT kao javnu televiziju da otkaže sudjelovanje Hrvatske na natjecanju za pjesmu Eurovizije 2026. godine ako ne dođe do isključenja Izraela s natjecanja.
Svako drugo postupanje znači sudioništvo u artwashingu i normalizaciji genocida i ostavlja nepopravljivu ljagu na HRT-u i Hrvatskoj koja će se pamtiti dugo nakon gašenja svjetala pozornice", poručuju iz Inicijative za slobodnu Palestinu.
