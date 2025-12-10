Pokrenuta peticija za bojkot Eurosonga: "Glazba ne može biti paravan za šutnju dok traje genocid"

"S obzirom na to da Izrael više od dvije godine u Gazi provodi genocid koji se nastavlja i sada za vrijeme tzv. prekida vatre kojeg Izrael opetovano krši, to je jedini ljudski i pravno opravdan stav o sudjelovanju na natjecanju. HRT pak slijedi politiku Vlade RH te je tako najavio da nema namjeru odustati od natjecanja zbog sudjelovanja Izraela i da prihvaća duboko licemjernu odluku EBU. Naime, ista ta organizacija je 2022. godine isključila Rusiju s natjecanja u roku od 24 sata od napada na Ukrajinu smatravši da bi sudjelovanje Rusije moglo naškoditi ugledu Eurovizije.