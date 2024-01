Kriza u Poljskoj: Stručnjakinja objasnila što je prethodilo uhićenju dvojice zastupnika donedavne vlasti

Podijeli :

Maksimalno odugovlačenje s potvrđivanjem nove Vlade, pokušaji blokada promjena na javnoj televiziji, sve su to potezi koje vuče poljski radikalno konzervativni PiS nakon gubitka vlasti na parlamentarnim izborima.

“Poljska radio-televizija bila je 8 godina vulgarna propagandna tuba PiS-a. I predsjednik države, koji ima pravo veta na zakone, dolazi iz te stranke, pa je promjene u tom poduzeću ministar kulture odlučio napraviti po postojećem zakonu o trgovačkim društvima. Nakon toga su PiS-ovi političari počeli blokirati zgrade televizije,” kaže prof. Magdalena Najbar Agičić sa Sveučilišta Sjever.

“U međuvremenu se postavilo i pitanje dvojice zastupnika PiS-a koji su kao dužnosnici sigurnosnog sustava osuđeni za zlouporabu položaja. Jednog je Duda pomilovao i prije pravomoćne presude, no sve je to palo na Sudu. Njima su mandati sada oduzeti, no postoji strah da bi Duda mogao odbiti potpisati proračun tvrdeći da je neustavno donesen, bez ove dvojice. A neusvajanje proračuna moglo bi izazvati nove prijevremene izbore. Nadam se da se to neće dogoditi, ali možda PiS misli da izlaznost tada ne bi bila tako velika kao u listopadu, pa bi i oni bolje prošli.”

