Tedros Adhanom Ghebreyesus
Čelnik WHO-a poručio državama da se pripreme za nove slučajeve hantavirusa
Čelnik Svjetske zdravstvene organizacije rekao je državama da se pripreme za moguće nove slučajeve hantavirusa, dok su vlasti u Parizu objavile da francuska državljanka koja je zaražena virusom na brodu MV Hondius ima najteži oblik bolesti te je priključena na respirator.
Tedros Adhanom Ghebreyesus zahvalio je Španjolskoj na „suosjećanju i solidarnosti” koje je pokazala prihvaćanjem pogođenog kruzera te je pozvao vlasti da slijede preporuke WHO-a, koje uključuju 42-dnevnu karantenu i stalno praćenje visokorizičnih kontakata, piše Guardian.
„Trenutačno nema znakova da svjedočimo početku većeg izbijanja zaraze, no situacija se naravno može promijeniti, a s obzirom na dugo inkubacijsko razdoblje virusa moguće je da ćemo u idućim tjednima vidjeti više slučajeva”, rekao je na konferenciji za novinare u Madridu u utorak.
MV Hondius, koji je plovio iz Argentine prema Zelenortskim Otocima, našao se u središtu izbijanja zaraze nakon što su tri putnika – nizozemski bračni par i njemački državljanin – umrli od virusa. Iako se hantavirus obično prenosi preko divljih glodavaca, u rijetkim slučajevima bliskog kontakta moguć je i prijenos s čovjeka na čovjeka.
WHO je dosad potvrdio devet slučajeva andske varijante virusa, među kojima su Francuskinja i američki državljanin koji su bili pozitivni nakon evakuacije s broda.
Zdravstveni dužnosnici u Parizu kasno u utorak objavili su da je francuska pacijentica premještena na intenzivnu njegu zbog „najtežeg oblika kardiopulmonalne manifestacije bolesti”.
Doktor Xavier Lescure rekao je novinarima da 65-godišnjakinja ima prethodna zdravstvena stanja, ali nije iznosio dodatne pojedinosti.
„Priključena je na umjetna pluća i uređaj za izvantjelesni krvotok kako bismo joj, nadamo se, omogućili da prebrodi ovu fazu”, rekao je.
Španjolsko ministarstvo zdravstva objavilo je da je jedna od 14 osoba iz Španjolske evakuiranih s broda i smještenih u karantenu u vojnoj bolnici u Madridu pozitivna na hantavirus te pokazuje simptome bolesti.
„Pacijent kod kojeg je jučer preliminarno potvrđen pozitivan nalaz sada je potvrđeno pozitivan na hantavirus”, navodi se u priopćenju ministarstva.
„Pacijent je jučer imao blagu temperaturu i blage respiratorne simptome, ali je trenutačno stabilno i bez vidljivog kliničkog pogoršanja.”
Tedros, koji je govorio uz španjolskog premijera Pedra Sáncheza, rekao je da se očekuje pojava novih slučajeva zbog intenzivnih kontakata među putnicima na brodu prije nego što je proglašena uzbuna i 2. svibnja potvrđen prvi slučaj zaraze među putnicima.
„Očekujemo nove slučajeve jer je, kao što se možda sjećate, indeksni slučaj – prvi slučaj na brodu – zabilježen 6. travnja… a među putnicima je bilo mnogo kontakata. Kao što znate, inkubacijsko razdoblje traje šest do osam tjedana.
Zbog tih kontakata dok su još bili na brodu – osobito prije nego što su uvedene mjere prevencije zaraze – očekujemo nove slučajeve kao posljedicu onoga što se događalo tijekom putovanja.”
Tedros je rekao da su nakon evakuacije pojedine države sada odgovorne za svoje građane te dodao:
„Nadam se da će se pobrinuti za pacijente i putnike, pomagati im i istodobno štititi svoje građane. To je ono što očekujemo.”
Čelnik WHO-a također je pohvalio španjolsku vladu i građane Španjolske zbog reakcije na situaciju na brodu nakon što su vlasti Zelenortskih Otoka odbile dopustiti pristajanje kruzera. Više od 120 putnika i članova posade evakuirano je iz Tenerifa u pažljivo koordiniranoj operaciji tijekom nedjelje i ponedjeljka.
„Želio bih zahvaliti Španjolskoj, a posebno premijeru Pedru Sánchezu, na izvanrednom vodstvu i koordinaciji”, rekao je.
„Nadam se da će i druge zemlje iz ovoga nešto naučiti – ne samo obvezu pomaganja, nego i suosjećanje i solidarnost koje je pokazala Španjolska.”
Dodao je kako su u „podijeljenom i razdornom svijetu” važni „dobrota i briga jednih za druge”.
Sánchez je ponovio tu poruku rekavši:
„Ovom svijetu ne treba više sebičnosti ni više straha. Potrebne su mu države koje pokazuju solidarnost i žele ići naprijed.”
Premijer je još jednom izrazio sućut obitelji pripadnika Guardia Civila koji je u nedjelju preminuo od srčanog udara tijekom sudjelovanja u evakuaciji.
Unatoč protivljenju regionalne vlade Kanarskih otoka, španjolska središnja vlada dopustila je brodu MV Hondius da usidri u luci na Tenerifima – i nakratko pristane – kako bi se provela evakuacija.
Francuska ministrica zdravstva Stéphanie Rist izjavila je u utorak da još nije jasno je li soj hantavirusa uključen u izbijanje mutirao, ali da su dužnosnici „prilično umireni”.
Rist je u Nacionalnoj skupštini rekla:
„Postoje stvari koje još ne znamo o ovom virusu. Još nemamo potpuno sekvenciranje virusa koje bi nam omogućilo da danas sa sigurnošću kažemo, iako smo zasad prilično umireni, da virus nije mutirao.”
Posljednji zrakoplovi s putnicima i članovima posade napustili su Kanarske otoke u ponedjeljak navečer i stigli u Nizozemsku rano u utorak.
Nizozemske vlasti objavile su da je svih 26 putnika na prvom evakuacijskom letu bilo negativno na virus. Kasnije su u Nizozemsku sletjela još dva repatrijacijska leta s dodatnih 28 evakuiranih osoba koje će također biti stavljene u karantenu.
Jedna nizozemska bolnica u utorak je stavila u karantenu desetak članova osoblja nakon što su urin i krv pacijenta s hantavirusom obrađivani bez primjene potrebnih protokola. Glasnogovornik bolnice Radboudumc u Nijmegenu rekao je da će tih 12 osoba biti u karanteni šest tjedana, dodajući da je rizik od zaraze vrlo nizak i da se skrb o pacijentima nastavlja bez prekida.
MV Hondius, koji je na Tenerifima opskrbljen gorivom i zalihama, sada plovi prema luci Rotterdam s posadom od 25 članova te liječnikom i medicinskom sestrom na brodu.
