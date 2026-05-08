Dr. Stephen Kornfeld
Američki liječnik mislio da ide na odmor. Završio je liječeći hantavirus pacijente
Dr. Stephen Kornfeld ukrcao se prošlog mjeseca na brod MV Hondius na krajnjem jugu Argentine očekujući pustolovinu života – istraživanje golemih ledenih prostranstava i udaljenih otoka te promatranje kitova, dupina i pingvina iz neposredne blizine.
No nekoliko tjedana nakon početka putovanja preko Atlantskog oceana, liječnik iz Oregona morao je reagirati i počeo liječiti putnike nakon što se na brodu počela širiti smrtonosna epidemija hantavirusa, zbog koje je obolio i brodski liječnik.
„Na neki sam način završio u ulozi brodskog liječnika”, rekao je Kornfeld za CNN s broda pogođenog virusom, koji je trenutačno na putu prema Tenerifima na Kanarskim otocima, španjolskom arhipelagu uz jugozapadnu obalu Maroka.
WHO je u četvrtak objavio da je potvrđeno pet slučajeva hantavirusa među osobama povezanim s brodom, dok se sumnja na još nekoliko slučajeva, uz napomenu da očekuju pojavu dodatnih zaraza.
Britanska Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) priopćila je u petak da je identificiran još jedan sumnjivi slučaj kod britanskog državljanina koji se trenutačno nalazi na Tristan da Cunhi, dijelu udaljenog južnoatlantskog teritorija Svete Helene, gdje je Hondius ranije pristao.
Tri osobe koje su bile na brodu umrle su, uključujući stariji nizozemski bračni par za koji se vjeruje da je virus dobio tijekom razgledavanja Argentine prije ukrcaja na kruzer.
Oko 146 putnika i članova posade koji su još na brodu, među njima i 17 Amerikanaca, nakon nekoliko dana provedenih usidreni kod Praie na Zelenortskim otocima uz zapadnu obalu Afrike, trebali bi u nedjelju stići na Tenerife, gdje će se iskrcati i vratiti u svoje zemlje.
Izbijanje zaraze pokrenulo je veliku međunarodnu akciju praćenja kontakata dok zdravstvene vlasti pokušavaju identificirati sve koji su možda bili izloženi ovom rijetkom virusu koji prenose glodavci i koji može izazvati teško zatajenje dišnog sustava. No Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) poručila je da ne očekuje epidemiju nalik covidu-19, ističući da nema dokaza o riziku od širokog prijenosa.
Kornfeld je za CNN-ovu Erin Burnett rekao da je pitao treba li brodskom liječniku pomoć nakon što je čuo da se jedan od putnika razbolio. Taj putnik, 70-godišnji Nizozemac, preminuo je na brodu 11. travnja.
„Tijekom sljedećih 12 do 24 sata postalo je jasno da je više ljudi bolesno i da im se stanje pogoršava”, rekao je.
Supruga preminulog Nizozemca imala je „nespecifične simptome”, rekao je Kornfeld, „mnogo zbunjenosti i veliku slabost”. Evakuirana je s broda i preminula u bolnici u Johannesburgu u Južnoafričkoj Republici tijekom pokušaja povratka kući.
Dvoje drugih pacijenata, uključujući brodskog liječnika, „imali su uobičajene virusne simptome”, rekao je Kornfeld. „Puno temperature, umora, crvenila, poneke gastrointestinalne tegobe i otežano disanje.”
„U tom trenutku nijedno od njih nije izgledalo kritično bolesno. No strah kod hantavirusa je da vrlo brzo možete prijeći iz ozbiljnog u kritično stanje.”
Brodski liječnik prošlog je mjeseca prebačen u bolnicu u Johannesburgu, gdje se i dalje nalazi na intenzivnoj njezi, no WHO navodi da mu se stanje poboljšava.
Još troje putnika prebačeno je na liječenje u Nizozemsku. Jedan putnik koji je ranije napustio brod bio je pozitivan na hantavirus i liječi se u Zürichu.
Zaraza je povezana s andskim sojem hantavirusa, rijetkim, ali potencijalno vrlo opasnim virusom koji se u nekim slučajevima može prenositi među ljudima bliskim kontaktom.
Oko 30 putnika napustilo je brod krajem prošlog mjeseca prije nego što je razmjer epidemije bio potpuno poznat, što je dodatno zakompliciralo napore za suzbijanje širenja virusa.
Zdravstvene vlasti u više zemalja, uključujući SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanadu, prate putnike s Hondiusa zbog moguće zaraze. Hantavirus obično ima inkubaciju od jednog do šest tjedana prije pojave simptoma.
Predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je epidemija hantavirusa „u velikoj mjeri, nadamo se, pod kontrolom” te najavio da će administracija u petak objaviti dodatne informacije. „Mnogi sjajni ljudi rade na tome. Trebalo bi biti u redu.”
No zastupnica iz Oregona Janelle Bynum rekla je da savezna vlada „iznevjerava građane na tom brodu” u videu objavljenom na platformi X u četvrtak.
Bynum je rekla da je razgovarala s Kornfeldom, svojim biračem, te da nijedan Amerikanac na brodu nije dobio upute kako se sigurno vratiti kući.
Pozvala je CDC i državnog tajnika Marca Rubija da „naprave pravi plan” za njihov povratak.
Kornfeld je rekao da mu je laknulo što su bolesni putnici napustili brod i dobili medicinsku skrb u bolnici.
„Kod hantavirusa konačna šansa za preživljavanje uvelike ovisi o tome možete li na vrijeme dobiti intenzivnu medicinsku skrb. Na brodu to ne bi bilo moguće.”
