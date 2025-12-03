Laura Kövesi odlazi s mjesta europske tužiteljice, evo tko će je zamijeniti

Nijemac Andres Ritter najizgledniji je kandidat za novog europskog javnog tužitelja umjesto Rumunjke Laure Kövesi, kojoj mandat istječe 30. listopada sljedeće godine.
Na današnjem sastanku Odbora stalnih predstavnika (Coreper) predstavnici 24 zemalja koje sudjeluju u EPPO-u glasali su o rang-listi Vijeća kandidata s užeg izbora za mjesto sljedećeg glavnog europskog tužitelja.
Najviše glasova dobio je Nijemac Andres Ritter, sadašnji zamjenik europske tužiteljice, na drugom mjestu je Španjolac Emilio Jesus Sanchez Ulled, a treće i četvrto mjesto dijele Austrijanka Ingrid Maschl-Clausen i Talijan Stefano Castellani, doznaje se iz diplomatskih izvora.
Danas je i Odbor za građanske slobode Europskog parlamenta glasao o svojoj rang-listi kandidata i na prvom mjestu je također Ritter, što ga stavlja u poziciju najizglednijeg kandidata.
Glavnog europskog tužitelja imenuju zajedničkim dogovorom Europski parlament i Vijeće na mandat od sedam godina.
Ako se s Europskim parlamentom postigne dogovor na temelju rang-liste, onda će obje institucije donijeti zajedničku odluku.
I u Vijeću i Europskom parlamentu odluka se donosi običnom većinom.
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) neovisno je tijelo Europske unije (EU) osnovano pojačanom suradnjom država članice koje su se željele uključiti i kojih je danas 24.
EPPO je osnovan kao odgovor na potrebu za tužiteljskim tijelom za borbu protiv kriminala i korupcije koji utječu na financijske interese Europske unije.
Za prvu javnu tužiteljicu izabrana je Rumunjka Laura Kövesi, koja je dužnost preuzela 31. listopada 2019.
