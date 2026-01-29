Oglas

ruski ministar

Lavrov: Primirje koje traži Zelenski za Rusiju je neprihvatljivo

author
N1 Info
|
29. sij. 2026. 16:58
Vladimir Putin
ALEXEY BABUSHKIN / AFP

Primirje koje traži Zelenski za Rusiju je neprihvatljivo, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Lavrov.

Oglas

Rusija smatra neprihvatljivim prekid vatre koji traži ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poručio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, prenosi Kyiv Post putem X-a.

Čini se da se ova Lavrovljeva izjava odnosi na prijedlog o takozvanom energetskom primirju, koji je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije odbio komentirati.

Podsjetimo, ranije su se pojavila nepotvrđena izvješća da su i ruske i ukrajinske snage dobile naredbu o privremenoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu. Informacije su se širile putem ratnih blogova i Telegram kanala, bez službene potvrde Moskve ili Kijeva, a prenio ih je Kyiv Post.

Teme
Rusija Zelenski

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ