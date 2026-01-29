Lavrov: Primirje koje traži Zelenski za Rusiju je neprihvatljivo

Primirje koje traži Zelenski za Rusiju je neprihvatljivo, izjavio je ruski ministar vanjskih poslova Lavrov.
Rusija smatra neprihvatljivim prekid vatre koji traži ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, poručio je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, prenosi Kyiv Post putem X-a.
The ceasefire sought by Zelensky is unacceptable to Russia, Russian foreign minister Lavrov said.— KyivPost (@KyivPost) January 29, 2026
The comments appeared to refer to a proposed energy ceasefire, which Kremlin spokesperson Peskov earlier declined to comment on. pic.twitter.com/EdCI72wBgF
Čini se da se ova Lavrovljeva izjava odnosi na prijedlog o takozvanom energetskom primirju, koji je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije odbio komentirati.
Podsjetimo, ranije su se pojavila nepotvrđena izvješća da su i ruske i ukrajinske snage dobile naredbu o privremenoj obustavi napada na energetsku infrastrukturu. Informacije su se širile putem ratnih blogova i Telegram kanala, bez službene potvrde Moskve ili Kijeva, a prenio ih je Kyiv Post.
