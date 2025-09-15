među najplaćenijim strukama
Plaće pilota diljem Europe: Evo koliko zarađuju
Nedostatak pilota pogađa nekoliko zrakoplovnih kompanija. U Europi su piloti među najplaćenijim profesionalcima.
Švicarska nacionalna aviokompanija, SWISS, objavila je da će otkazati otprilike 1.400 letova do listopada zbog trajnog nedostatka pilota.
Širok raspon plaća ovisno o iskustvu
Plaće zrakoplovnih pilota znatno variraju, uglavnom ovisno o nekoliko čimbenika – ponajviše o iskustvu. Primjerice, u Ujedinjenom Kraljevstvu godišnja bruto plaća kreće se od otprilike 54.283 eura (£4.000) za pilote početnike do oko 173.243 eura (£150.000) za one s velikim iskustvom, prema podacima britanske Nacionalne službe za karijere.
Iskustvo također ima značajan utjecaj na zaradu – plaće pilota u Europi za one s više od osam godina iskustva često su 60–80 posto veće nego za one s tek 1–3 godine iskustva, pokazuju podaci ERI instituta za ekonomska istraživanja (ERI), piše euronews.
To jasno pokazuje koliko je raspon plaća širok, jer iskusni piloti zarađuju više od tri puta više od onih na početnoj razini.
Iako Eurostat nudi procjene plaća, njihovi su podaci u ovom slučaju znatno niži jer uglavnom odražavaju prosjeke na razini cijele industrije. To otežava izravne usporedbe pa se ovo istraživanje oslanja i na podatke nacionalnih statističkih ureda, kao i na platforme poput ERI-ja, koje nude detaljniji uvid u plaće u većini europskih zemalja.
Prema ERI-ju, u lipnju 2025. prosječne godišnje bruto plaće zrakoplovnih pilota u 17 europskih zemalja kretale su se od 32.299 eura u Rumunjskoj do 113.672 eura u Švicarskoj. Euronews Next pobliže proučava plaće pilota diljem Europe.
Njemačka
U travnju 2024., prema podacima Njemačkog saveznog statističkog ureda, prosječna bruto mjesečna primanja pilota – bez posebnih naknada – iznosila su 12.566 eura, odnosno 150.792 eura godišnje. Medijalna mjesečna primanja bila su 10.207 eura, što godišnje iznosi 122.484 eura. U posebno složenim ulogama medijalna godišnja primanja mogu porasti i do 342.072 eura.
Prosječna bruto plaća zrakoplovnih pilota iznosi oko 106.000 eura, prema ERI-ju. Plaće se kreću od 73.785 eura za pilote s 1–3 godine iskustva do 132.117 eura za pilote s više od osam godina iskustva.
Ujedinjeno Kraljevstvo
Ured za nacionalnu statistiku (ONS) također izvještava o medijalnim godišnjim bruto primanjima za stalno zaposlene “zrakoplovne pilote i kontrolore zračnog prometa”, koja su u travnju 2024. iznosila približno 95.240 eura (£80.414). Prema Nacionalnoj službi za karijere, plaće su varirale od 55.850 do 178.250 eura.
Prema ERI-ju, prosječna bruto plaća zrakoplovnih pilota u Ujedinjenom Kraljevstvu iznosi 90.253 eura (£78.146), a raste na 115.562 eura (£100.060). Ove brojke znatno rastu za iskusne pilote.
Francuska
Prema INSEE-u, službenom statističkom uredu Francuske, prosječna mjesečna plaća u 2023. za „tehničke i komercijalne službenike i rukovoditelje u civilnom zrakoplovstvu” – kategoriju u koju spadaju i piloti zrakoplova – iznosila je 9.300 eura. To godišnje iznosi 111.600 eura kada se pomnoži s 12.
Prema ERI-ju, prosječna bruto plaća pilota iznosi 87.903 eura, a raste na 109.292 eura za one s više iskustva.
Švedska
Prosječna mjesečna plaća „pilota zrakoplova i srodnih stručnjaka” u Švedskoj u 2023. bila je 6.492 eura (71.200 kruna), odnosno 77.904 eura godišnje, prema podacima Švedske statistike. ERI navodi da piloti u prosjeku zarađuju 80.822 eura bruto godišnje. Plaće se kreću od 56.125 eura za pilote početnike do 100.499 eura za pilote s više od osam godina iskustva u profesiji.
Zapadna i Sjeverna Europa
Geografski gledano, kao što pokazuju navedeni podaci, zemlje Zapadne i Sjeverne Europe nude veće plaće za pilote prema ERI-ju. Osim gore spomenutih zemalja, Belgija zauzima drugo mjesto s prosječnom pilotskom plaćom od 110.424 eura, dok je Irska treća s 108.007 eura među 17 analiziranih zemalja.
Primjerice, irska niskotarifna aviokompanija Ryanair na svojoj web stranici navodi da kapetani mogu zaraditi i do 155.500 funti (gotovo 180.000 eura) godišnje.
Plaće pilota prelaze 100.000 eura i u Austriji i Nizozemskoj, dok Finska slijedi s prosjekom od oko 96.000 eura.
Italija i Španjolska:
Za Italiju i Španjolsku nema službenih statistika. Međutim, prema podacima ERI-ja, obje zemlje slijede Švedsku po prosječnoj pilotskoj plaći. Prosječna bruto plaća pilota u Italiji iznosi 80.427 eura, a u Španjolskoj 77.269 eura.
Istočna i Južna Europa
Općenito, zemlje Istočne i Južne Europe suočavaju se s izazovima u ponudi konkurentnih plaća za pilote, iako Italija i Španjolska bilježe veće prosječne plaće u usporedbi s ostalim zemljama regije. Međutim, te se razlike mogu smanjiti kada se uzme u obzir kupovna moć.
Prosječna plaća pilota u Portugalu iznosi 60.054 eura prema ERI-ju. U Grčkoj je nešto niža, 56.523 eura. U obje zemlje iskusni piloti zarađuju nešto više od 70.000 eura godišnje.
U Poljskoj prosječna plaća pilota ostaje oko 50.000 eura, dok je u Češkoj nešto niža – 47.974 eura. Plaće u Rumunjskoj znatno su niže, s prosjekom od 32.299 eura. No, piloti s više od osam godina iskustva u Rumunjskoj mogu godišnje zaraditi i do 40.000 eura.
