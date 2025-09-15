Plaće pilota diljem Europe: Evo koliko zarađuju

Iako Eurostat nudi procjene plaća, njihovi su podaci u ovom slučaju znatno niži jer uglavnom odražavaju prosjeke na razini cijele industrije. To otežava izravne usporedbe pa se ovo istraživanje oslanja i na podatke nacionalnih statističkih ureda, kao i na platforme poput ERI-ja, koje nude detaljniji uvid u plaće u većini europskih zemalja.