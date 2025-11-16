Od Beograda do Zagreba za četiri sata nije samo vizija budućnosti, već i zaboravljena prošlost. Vlakovi su 1938. godine prelazili 412 kilometara za četiri sata, 70 godina kasnije putovanje je trajalo dvostruko duže, a danas izravna veza uopće ne postoji.
Plan do 2040.
Europski plan razvoja brzih željeznica najavljuje da će se do 2040. godine „povijest ponoviti“, a Srbija bi trebala biti dio mreže koja povezuje regiju od Budimpešte do Atene.
Neposredni povod za prekid prometa između Beograda i Zagreba bio je koronavirus, a iako je pandemija prošla, putnički vlakovi se nisu vratili.
Prema najnovijim planovima Europske unije (EU), glavni gradovi dviju susjednih zemalja trebali bi ponovno biti željeznički povezani 2035. godine, gotovo 100 godina nakon što se to dogodilo u Kraljevini Jugoslaviji.
We’re launching a bold plan to make high-speed rail the fastest, more sustainable way to travel across Europe by 2040. 🚆— European Commission (@EU_Commission) November 5, 2025
It’s a concrete timeline to remove bottlenecks, unlock investment, and harmonise rail systems⬇️ pic.twitter.com/QH5x1eEhOS
Ova veza mali je dio plana „Povezivanje Europe brzim željezničkim prugama“ (Connecting Europe through High-Speed Rail), koji se bavi trenutačnim stanjem i planiranim razvojem mreže brzih željeznica EU duž europskih prometnih koridora do 2040. godine.
Osim članica EU, u dokumentu se nalazi Srbija kao i druge zemlje iz regije koje nisu članice Europske unije. Predviđene su dvije vrste pruga. One koje idu oko 160 km/h i one od 200 i više kilometara na sat. Rokovi su 2030., 2035. i 2040. godina.
Zagreb - Ljubljana
Godinama nepostojeći pravac prema Zagrebu i Ljubljani ucrtan je na kartu, a rokovi su 2035. godina za Zagreb, a 2040. godina za Ljubljanu brzinom od 160 km/h. Ovu trasu karakterizirat će česte promjene maksimalnih brzina. Na njoj već postoje mali „džepovi“, segmenti, na kojima se već može razviti brzina od 200 kilometara na sat.
Hoće li se čekati 2035. godina ili će se dvije zemlje nekako organizirati i bez Europske unije, ostaje za vidjeti. Trenutačno se između dva grada odvija samo teretni željeznički promet.
Na karti je navedeno da će 2040. biti povezani Beograd i Priština, a tada se očekuje da će voziti vlakovi prema Sarajevu, preko Slavonskog Broda.
