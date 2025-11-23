Bivši obavještajac
Letica: Ovih 28 točaka značilo bi kapitulaciju Ukrajine, EU-a i NATO-a
Bivši državni tajnik u MORH-u Pero Kovačević i bivši obavještajac Ante Letica komentirali su "Studiju 4" HRT-a američki mirovni plan od 28 točaka za Ukrajinu. Osvrnuli su se i na odnos Europske unije prema vlastitoj sigurnosti te ukrajinski obavještajni sustav.
Upitan što je predsjednik SAD-a poručio saveznicima i Kijevu mirovnim planom od 28 točaka, Pero Kovačević, bivši državni tajnik u MORH-u, istaknuo je za HRT kako je plan tempiran da se plasira u najgorem trenutku za Ukrajinu.
"Mirovni plan predsjednika Trumpa pojavio se u najgorem trenutku za Ukrajinu. Stanje na bojištu je kritično, a tresu je velike korupcijske afere. Normalno je da je predsjednik Trump konačno izašao s nekim planom, iako nije finalan - on za EU i Ukrajinu polazi od stanja na terenu", rekao je.
Bivši obavještajac Ante Letica rekao je da plan u trenutnom obliku znači kapitulaciju Ukrajine.
"Donald Trump je predvidljivo nepredvidljiv. Ovih 28 točaka, a bit ću oštar - da se tumače i primjenjuju kako su napisane - značile bi kapitulaciju Ukrajine. Ona bi kao žrtva agresije morala predati teritorij i odreći se suvereniteta. Drugo, to je kapitulacija Europske unije i na neki način NATO-a. EU i NATO u sklopu plana nemaju nikakvu važnu funkciju, iako su se strašno izložili i jako pomažu Ukrajinu, rekao je.
Ustvrdio je kako je potrebno da se EU i NATO uključe u finalizaciju dogovora, a čini mu se kao da Trump uopće ne vodi računa o Uniji i NATO-u.
"Ponaša se kao da SAD nije dio NATO-a", dodao je.
"Pitanje je ima li Ukrajina u ovom trenutku 600 tisuća ljudi na bojišnici"
Kovačević je naglasio kako Trump vodi računa isključivo o interesima SAD-a te je ustvrdio da vodstvo Unije djeluje pasivno.
"Predsjednik Trump je predsjednik SAD-a. On vodi računa samo o interesima SAD-a. O interesima Europske unije trebala je voditi računa predsjednica Europske komisije, a nije. Promjene koje se događaju u svijetu posljednjih 10 godina Europska unija je gledala sa strane. Prvi put se događa da se o stanju u Europi razgovara bez Europske unije", rekao je.
Letica je upozorio da bi izostanak vojne pomoći SAD-a u ovom trenutku bio manje problematičan od izostanka obavještajnih podataka.
"Ne radi se samo o vojno-tehničkoj pomoći, radi se o obavještajnim podacima koji su se u sirovom obliku davali Ukrajincima. Tako su Ukrajinci gađali ciljeve duboko u teritoriju Rusije. Bez SAD-a, to ne bi mogli. Europa nema mogućnosti nadomjestiti taj dio", izjavio je.
Gosti su ukazali i na strateške pogreške koje je napravila Ukrajina.
"Počinjen je niz krupnih vojnih grešaka ukrajinskog vojnog i državnog vrha, počevši od prvog kontraofenzive. Krenuli su bez dovoljno obučenih vojnika. Dogodilo se to da je Ukrajina izgubila stratešku inicijativu. Velika je greška bila i prodor na područje Belgoroda i Kurska. Elitne postrojbe su nastradale, a kada su Amerikanci obustavili dijeljenje obavještajnih podataka, izbačeni su. Ukrajinci brane neobranjivo i nemaju dovoljno vojnika. Pitanje je ima li ih 600 tisuća na bojišnici", istaknuo je Kovačević.
"Ukrajinska sigurnosna služba (SBU) bila je premrežena ruskim utjecajem i kadrovima. Oni su potpuno nespremno dočekali invaziju 2022. godine, a da ne govorimo 2014. godine. Služba nije radila svoj posao, niti je radila na sprječavanju korupcije i organiziranog kriminala što je u Ukrajini kancerogena stvar. To je jedan od uzroka zašto Amerikanci nisu dijelili obavještajne podatke. S druge strane imamo vojno-obavještajnu službu na čelu s Kirilom Budanovom koja radi izvanredan posao. Puno toga su napravili od početka agresija, a to radi i danas. SBU je nakon reorganizacije počeo raditi i otkriva korupcijske afere."
