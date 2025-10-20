Lov na lopove iz Louvrea: "Možda je riječ o stranim državljanima"

Francuska policija nastavlja s potjerom za skupinom lopova koji su usred bijela dana u nedjelju ukrali osam "neprocjenjivih" komada kraljevskih dragulja iz pariškog muzeja Louvre, koji je u ponedjeljak još uvijek zatvoren.
Oko 60 istražitelja trenutno radi na slučaju. Dužnosnici kažu da se čini da su lopovi veoma iskusni i da je možda riječ o "stranim" državljanima.
U ponedjeljak i dalje traje potjera za skupinom lopova koji su ukrali osam neprocjenjivih kraljevskih dragulja iz muzeja Louvre u srcu Pariza usred bijela dana. Dužnosnici su rekli da tim od 60 istražitelja radi na teoriji da je pljačku isplanirala i izvela skupina organiziranog kriminala.
Pljačka je u Francuskoj ponovo započela raspravu o slabom osiguranju u muzejima, za koje je novi ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez u nedjelju priznao da predstavlja "veliku slabu točku".
Lopovi su došli između 9.30 i 9.40 u nedjelju, nedugo nakon što se muzej otvorio za javnost u devet sati, rekao je izvor blizak istrazi. Upotrijebili su kamion s dizalicom kako bi ušli u Apolonovu galeriju, gdje se čuva kraljevska zbirka, i alat za rezanje ne bi li ušli kroz prozor i otvorili vitrine.
Kratak video pljačke, koji je mobitelom snimio posjetitelj muzeja, emitirale su francuske televizije. Maskirani lopovi su ukrali devet primjeraka iz 19. stoljeća, od kojih im je jedan, kruna carice Eugenije, ispao i oštetio se prilikom bijega.
Sedmominutna pljačka
Ukradeno je osam "neprocjenjivih" komada nakita, reklo je ministarstvo kulture u nedjelju. Popis koji je ministarstvo objavilo uključuje smaragdnu i dijamantnu ogrlicu koju je Napoleon poklonio svojoj supruzi carici Mariji Lujzi.
Također, ukradena je dijadema koja je nekoć pripadala carici Eugeniji s gotovo 2000 dijamanata i ogrlica koja je pripadala posljednjoj francuskoj kraljici Mariji Amaliji. Ima osam safira i 631 dijamant, prema internetskoj stranici muzeja.
Cijela pljačka je trajala svega sedam minuta i smatra se da ju je izveo iskusan tim, koji su možda činili "stranci", rekao je Nunez.
Intervencija djelatnika muzeja je lopove natjerala u bijeg, pri čemu su za sobom ostavili dio opreme koju su koristili u pljački, kazalo je ministarstvo kulture u priopćenju. Plijen će biti nemoguće prodati u njegovom trenutnom stanju, rekao je Alexandre Giquello, predsjednik vodeće aukcijske kuće Drouot Patrimoine.
Nacionalna 'sramota'
Riječ je o prvoj pljački u Louvreu od 1998. kada je ukradena slika Camillea Corota nakon čega više nikada nije viđena.
Nedjeljna pljačka je ponovo otvorila raspravu o, kako kažu kritičari, lošem osiguranju u francuskim muzejima, koji su daleko manje osigurani od banaka i sve su češća meta lopova.
U intervjuu za francuski radio France Inter, ministar pravosuđa Gerard Darmanin je rekao da je pljačka stvorila veoma negativnu sliku Francuske zbog njezine nesposobnosti da zaštiti svoje muzeje.
"Ono što je sigurno jest da smo podbacili jer su ljudi uspjeli parkirati dizalicu za selidbe usred Pariza i u nekoliko minuta podignuti ljude kako bi ukrali neprocjenjive dragulje", rekao je.
