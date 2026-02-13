Lownie za N1: "Epstein je bio ruski špijun, a Andrew korisni idiot"

U razgovoru s Esmirom Milavićem, Andrew Lownie iznosi ozbiljne optužbe na račun vojvode od Yorka, tvrdeći da postoje osnove za podizanje optužnice za trgovinu ljudima. Lownie, kojega nazivaju čovjekom kojeg se Windsori najviše boje, objašnjava povezanost između britanskog establišmenta i seksualnih predatora koja traje još od sredine 1980-ih.