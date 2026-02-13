EKSKLUZIVNI INTERVJU
Lownie za N1: "Epstein je bio ruski špijun, a Andrew korisni idiot"
Andrew Lownie, autor knjige "Traitor King", za N1 BiH analizira nove dokumente u slučaju Epstein.
U razgovoru s Esmirom Milavićem, Andrew Lownie iznosi ozbiljne optužbe na račun vojvode od Yorka, tvrdeći da postoje osnove za podizanje optužnice za trgovinu ljudima. Lownie, kojega nazivaju čovjekom kojeg se Windsori najviše boje, objašnjava povezanost između britanskog establišmenta i seksualnih predatora koja traje još od sredine 1980-ih.
Doznajte zašto Lownie smatra da je intervju za emisiju Newsnight bio prepun laži, kakvu je ulogu Peter Mandelson imao u zataškavanju te zašto američko pravosuđe oklijeva procesuirati moćnike.
Je li princ Andrew svjesno surađivao s ruskim obavještajcima? Tko je druga osoba koja ga optužuje za zlostavljanje? Andrew Lownie tvrdi da skandal Jeffreyja Epsteina seže mnogo dublje nego što se dosad mislilo.
Lownie otkriva kako je Sarah Ferguson vodila kćeri u Epsteinovu kuću, zašto kraljica Elizabeta snosi dio odgovornosti te koja se još imena – uključujući bivšeg britanskog premijera – kriju u tajnim dosjeima.
