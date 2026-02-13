Oglas

Riječka Nadbiskupija

Župnik otkazao ovogodišnju krizmu: "Djeca su još neozbiljna!"

author
N1 Info
|
13. velj. 2026. 11:31
oltar, crkva, katolička crkva, misa
Shutterstock / ilustracija

U župi Sv. Jeronima u Klani ove godine neće biti održana krizma. Župnik ju je odgodio

Oglas

U objavi na Facebooku iz župa Sv. Jeronima u Klani pored Rijeke podsjećaju da se za krizmu treba i pripremati.

"Nakon što sam ustvrdio nemogućnost naših ovogodišnjih krizmanika da sudjeluju u pripravi za sakrament Krizme, redovitom bogoslužju kao i njihov nedostatak znanja i posvećenosti pripravi usljed drugih obaveza i neozbiljnosti primoran sam odgoditi sakrament krizme u našoj župi ove godine', pojasnio je župnik u objavi na Facebooku.

"Sakrament kršćanske zrelosti pretpostavlja da je kandidat za nju zreo, a pravo omogućava župniku da odgodi krizmu generaciji koja ne pokazuje znakove zrelosti. Nije to ništa novo jer u drugim biskupijama, kao npr. u Splitu, krizma je u 2. razredu srednje škole. Ovime želimo naše krizmanike potaknuti da se ozbiljnije pripreme za ovaj sakrament dogodine sa generacijom 2026./2027.", zaključuje župnik iz Klane.

Teme
Sv. Jeronim krizma rijeka župnik

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ