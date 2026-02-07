Epsteinovi dokumenti: "Čim je Trump u defenzivi znači da postoji problem, da u pozadini ima još nešto"

"Mislim da je šteta, iskreno. Uvijek mi se sviđao. Ona (Hillary Clinton) je vrlo sposobna žena. Bila je bolja u debatiranju od nekih drugih ljudi. Reći ću vam da je bila pametnija - pametna žena. Ne bih se trebao tako osjećati, ali osjećam se loše što moraju prolaziti kroz to. Ali onda si mislim - oni su učinili puno gore od mene. Htjeli su me strpati u zatvor", kazao je Trump.