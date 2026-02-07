ANALIZA STRUČNJAKA
Epsteinovi dokumenti: "Čim je Trump u defenzivi znači da postoji problem, da u pozadini ima još nešto"
"Sada kada ništa nije izašlo na vidjelo o meni, osim što je to bila doslovno urota Epsteina i drugih ljudi protiv mene, mislim da je vrijeme da se zemlja možda posveti nečemu drugom, možda zdravstvenom sustavu ili nečemu što je ljudima važno", izjavio je u utorak američki predsjednik Donald Trump.
Njegova izjava dolazi nakon što je 30. siječnja američko Ministarstvo pravosuđa, temeljem odluke Zastupničkog doma američkog Kongresa iz studenoga prošle godine koju je na koncu potpisao on sam kao predsjednik, objavilo milijune dotad internih dokumenata o Jeffreyju Epsteinu razotkrivajući njegove veze s brojnim moćnicima ne samo iz SAD-a.
U tim dokumentima Donald Trump nije epizodist, ime mu se pojavljuje više od tisuću puta. Poznato je, naime, da se u 1990-ima i 2000-ima intenzivno družio s Epsteinom. Fokus je priče o Epsteinu, koji je 2019. počinio samoubojstvo u zatvoru, na seksualnom zlostavljanju djevojčica i mladih djevojaka koje je podvodio svojim moćnim prijateljima.
Dokumenti o Epsteinu vise nad Trumpovom glavom
Objavu dokumenata pokojnog Epsteina, osuđenog seksualnog zlostavljača, ali i dragog prijatelja ljudi iz političke, financijske i ine globalne elite sam je Trump zatražio u kampanji za predsjedničke izbore 2024. godine. Usprkos tomu, kada je rasprava došla u Kongres, tvrdio je da je guraju demokrati kako bi mu naudili, iako su za odluku o objavi dokumenata glasovali i gotovo svi republikanci u Zastupničkom domu.
Komunikacijski stručnjak Petar Tanta kaže kako priča s dokumentima o Epsteinu visi nad Trumpovom glavom već duže vrijeme pa ga ne čudi njegova izjava da bi se Amerika "trebala posvetiti nekim važnijim temama".
"Svaki put kad se ta priča pomakne, on pokušava napraviti nešto ne bi li je minorizirao. S druge stane njegovi protivnici aktivno se bave tom pričom i stalno ponavljaju da tamo ima nešto i da to treba otvoriti."
"U defanzivi je, znači da postoji problem"
Tanti se čini simptomatičnim i što Trump tako "aktivno komunicira" o toj temi.
"Čim to tako čini, čim je u defanzivi, znači da postoji problem i da vjerojatno ima nešto u pozadini što još nije izašlo van. Da ničega nema već bi rekao da ga krivo napadaju."
Zasad je samo moguće nagađati o čemu bi mogla biti riječ.
"Je li to neka kompromitirajuća slika ili tekst ili možda nečije svjedočenje o zabavama koje su Epstein i Ghislaine Maxwell (Espteinova suučesnica, kći britanskog medijskog mogula Roberta Maxwella, nap.a.) zasad ne znamo, ali prema obrascu Trumpova ponašanja možemo nagađati da se nešto događa. On inače takvu priču uzme, 'prepeče' i servira sasvim novu. Ili baci neki decoy, mamac koji će javnost odvesti u krivom smjeru", kaže Tanta.
"Vjerojatno se osjećao sigurnim"
Na pitanje je li Trump poručujući u predizbornoj kampanji da treba objaviti sve Epsteinove dokumente mogao znati njihove razmjere ili je to rekao misleći da ipak neće izaći na vidjelo, Tanta kaže kako je vjerojatno računao na ovo drugo.
"Vjerojatno se osjećao sigurnim. Kada znate kontrolirati štetu, onda je dio te kontrole reći 'ajmo se suočiti s time, vidjet ćete da nema ništa' čak i kad ima nešto."
Uz Trumpa se, među ostalima, u dokumentima o Epsteinu puno spominju i ražalovani britanski princ Andrew, milijarderi Bill Gates, Elon Musk i Richard Branson, američki ministar trgovine Howard Lutnick, bivši izraelski premijer Ehud Barak, suosnivač Googlea Sergej Brin, nekadašnji Trumpov savjetnik Steve Bannon, bivši predsjednik Bill Clinton i njegova supruga Hillary…
"Odluka Clintonovih govori da se nešto dešava"
Upravo su Clintonovi pristali svjedočiti u kongresnoj istrazi o Epsteinu koncem ovoga mjeseca na što je Trump reagirao neuobičajeno krotko.
"Mislim da je šteta, iskreno. Uvijek mi se sviđao. Ona (Hillary Clinton) je vrlo sposobna žena. Bila je bolja u debatiranju od nekih drugih ljudi. Reći ću vam da je bila pametnija - pametna žena. Ne bih se trebao tako osjećati, ali osjećam se loše što moraju prolaziti kroz to. Ali onda si mislim - oni su učinili puno gore od mene. Htjeli su me strpati u zatvor", kazao je Trump.
"Samim time što su Clintonovi, koji se nemali broj put vide na fotografijama i spominju u tim dokumentima, odlučili svjedočiti, očito je da se nešto dešava", smatra Tanta.
"Priča je odvratna, a neki je romantiziraju"
On upozorava na još jednu zabrinjavajuću dimenziju priče o Epsteinu.
"Cijela ta priča je odvratna. A gledamo li što se dešava na društvenim mrežama, mnogi zavide Epsteinu na životu kakav je vodio. Svi bi oni htjeli imati svoj privatni otok, letjeti privatnim avionima, biti na zabavama na privatnim jahtama... Dio te priče se romantizira što je katastrofalno loše. No moguće je da to dijelom izlazi i iz Trumpove kuhinje jer je upravo on uveo na velika vrata romantiziranje duboko loših stvari. Od odnosa prema prirodi tipa 'Drill, baby, drill' do momenta 'good to be bad' u kojem se cure pale na loše dečke. On će sve iskoristiti za svoju korist. On je i pokušaj atentata tako iskoristio", rekao je Tanta.
