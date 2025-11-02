kaže Pariška tužiteljica
Louvre su opljačkali "sitni kriminalci, ne organizirani profesionalci"
Laure Beccuau rekla je da je “malo vjerojatno” da su “viši slojevi organiziranog kriminala” uključeni, dok jedan od počinitelja još uvijek nije uhvaćen.
Radi se o paru
Drsku dnevnu pljačku u Louvreu počinili su sitni kriminalci, a ne profesionalci iz svijeta organiziranog kriminala, izjavila je pariška tužiteljica, opisujući dvoje osumnjičenih kao par s djecom.
Ta tvrdnja dolazi dva tjedna nakon što su lopovi parkirali ukradeni kamion ispred najposjećenijeg muzeja na svijetu, upotrijebili dizalo za namještaj kako bi dosegli prvi kat, a zatim provalili u jednu od najsvečanijih prostorija muzeja. Manje od sedam minuta kasnije pobjegli su na skuterima s krunskim draguljima procijenjene vrijednosti 88 milijuna eura, piše The Guardian.
Što je ukradeno?
Ova odvažna pljačka, izvedena u nedjelju usred bijela dana, izazvala je preispitivanje sigurnosnih propusta u Francuskoj. Četvero ljudi dosad je optuženo, ali ukradeni dragulji — među kojima su ogrlica od smaragda i dijamanata koju je Napoleon I darovao svojoj drugoj supruzi Marie Louise, te dijadem ukrašen s 212 bisera i gotovo 2.000 dijamanata koji je pripadao Eugénie, supruzi Napoleona III — još uvijek nisu pronađeni.
Jedan počinitelj u bijegu
Najmanje jedan počinitelj još je u bijegu, rekla je u nedjelju za radijsku postaju Franceinfo pariška tužiteljica Laure Beccuau.
Francuski mediji nagađaju da su pljačkaši bili amateri nakon što se doznalo da su tijekom bijega ispustili najdragocjeniji dragulj — krunu carice Eugénie, izrađenu od zlata, smaragda i dijamanata — te da su na mjestu zločina ostavili alate i druge predmete koji bi mogli sadržavati tragove njihovog DNK.
Laure Beccuau, pariška tužiteljica, izjavila je u nedjelju da ne isključuje mogućnost da su u pljačku bili uključeni i drugi pomagači, osim već optuženih osoba.
“Ovo nije baš svakodnevna delinkvencija... ali riječ je o vrsti delinkvencije koju općenito ne povezujemo s višim slojevima organiziranog kriminala,” rekla je Beccuau.
Cambriolage au musée du Louvre : deux des mis en examen "ont été impliqués dans une même affaire de vol pour laquelle ils ont été condamnés en 2015 à Paris”, révèle Laure Beccuau, procureure de la République de Paris. "Ce sont des profils de personnes de proximité". pic.twitter.com/MkhZxv2s40— franceinfo (@franceinfo) November 2, 2025
Optuženi su lokalni stanovnici
Opisala je optužene kao lokalne stanovnike, rekavši da svi potječu iz Seine-Saint-Denisa, departmana sjeverno od Pariza koji je jedan od najsiromašnijih u Francuskoj.
U subotu su tužitelji rekli da su 38-godišnja žena i 37-godišnji muškarac optuženi i zadržani u pritvoru, nakon što je njihov DNK pronađen u dizalu koje je korišteno tijekom pljačke.
Muškarac je optužen za organiziranu krađu i kriminalno udruživanje, dok je njegova partnerica optužena za pomaganje u organiziranoj krađi i kriminalnom udruživanju.
Beccuau ih je opisala kao par koji ima zajedničku djecu. Oni su “zanijekali bilo kakvu umiješanost”, dodala je. Žena je bila u suzama kada se u subotu pojavila pred sudom u Parizu, rekavši da se boji za svoju djecu i za sebe.
Nekoliko dana ranije policija je uhitila još dvoje osumnjičenih u vezi s pljačkom: 34-godišnjeg Alžirca koji živi u Francuskoj od 2010. i 39-godišnjaka koji je već bio pod sudskim nadzorom zbog teške krađe. Muškarci, koji su optuženi za krađu i kriminalno udruživanje, djelomično su priznali svoju umiješanost, rekla je Beccuau prošlog tjedna.
Trojica osumnjičenih poznati policiji
Sva trojica muškaraca koji su optuženi već su poznati policiji zbog prethodnih kaznenih djela, uključujući krađu. Dvojica osumnjičenih prethodno su zajedno osuđeni u slučaju krađe prije deset godina, rekla je Beccuau, koja u nedjelju nije isključila mogućnost da postoje i drugi suučesnici.
Tri osobe uhićene zajedno s parom 29. listopada puštene su bez optužnice, prema priopćenju tužiteljstva.
Na pitanje u nedjelju približavaju li se istražitelji pronalasku dragulja, Beccuau nije željela komentirati, pozivajući se na tajnost istrage.
“Istražujemo sve mogućnosti na paralelnom tržištu prodaje ovog nakita, što se, nadam se, neće dogoditi uskoro,” rekla je. “On se može koristiti za pranje novca, može se trgovati njime; sve mogućnosti se razmatraju.”
