Velika akcija policije u Parizu: Pet novih uhićenih zbog pljačke u Louvreu

Pet novih osumnjičenika uhićeno je zbog njihove umiješanosti u pljačku Louvrea, priopćilo je pariško javno tužiteljstvo.
Uhićeni su u srijedu navečer u pariškoj regiji, navodi ured Laure Beccuau, a prenosi BBC.
Među uhićenima je i glavni osumnjičenik, izvijestio je AFP.
Nova uhićenja dolaze nakon što su dvojica muškaraca privedenih u vezi s krađom „djelomično priznala” svoju umiješanost.
Podsjetimo, četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada, što je otkrilo propuste u sigurnosnom sustavu najposjećenijeg muzeja na svijetu.
Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda zbog sumnje da su provalili u muzej kroz prozor na katu i ukrali dragocjene predmete „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu.
Dragulji još nisu pronađeni.
