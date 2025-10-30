Oglas

Dragulji još nisu pronađeni

Velika akcija policije u Parizu: Pet novih uhićenih zbog pljačke u Louvreu

author
Hina
|
30. lis. 2025. 08:18
reuters
REUTERS/Gonzalo Fuentes

Pet novih osumnjičenika uhićeno je zbog njihove umiješanosti u pljačku Louvrea, priopćilo je pariško javno tužiteljstvo.

Oglas

Uhićeni su u srijedu navečer u pariškoj regiji, navodi ured Laure Beccuau, a prenosi BBC.

Među uhićenima je i glavni osumnjičenik, izvijestio je AFP.

Nova uhićenja dolaze nakon što su dvojica muškaraca privedenih u vezi s krađom „djelomično priznala” svoju umiješanost.

Podsjetimo, četiri maskirana lopova ukrala su dragocjeni nakit iz galerije Apolon u Louvreu, u kojoj se čuvaju francuski kraljevski dragulji, tijekom radnog vremena ujutro 19. listopada, što je otkrilo propuste u sigurnosnom sustavu najposjećenijeg muzeja na svijetu.

Dvojica muškaraca uhićena prošlog vikenda zbog sumnje da su provalili u muzej kroz prozor na katu i ukrali dragocjene predmete „djelomično su priznala“ svoju umiješanost u pljačku, priopćilo je pariško tužiteljstvo u srijedu.

Dragulji još nisu pronađeni.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
francuska louvre pljačka dragulja pljačka louvrea

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ