Što nam njegovi slabo poznati krimići govore o Anthonyju Bourdainu?

Ako je Tommy Bourdainov vjernik, Henry je gotovo njegova suprotnost: fantazija o tome kako izgleda kada ti ni do čega nije stalo. Henry je sav od cigareta, seksa, piva, brodova i opasnosti – svojevrsni James Dean u tropima, čovjek koji može jednostavno ostaviti sve iza sebe. Bourdain je Gone Bamboo opisao kao „pijani romantizam“ koji se rađa kada ste opečeni suncem, pripiti i bosi na Karibima, a rekao je i da je želio da junak i junakinja budu jednako „lijeni, plaćenički nastrojeni i pohotni“ kao dijelovi vlastite osobnosti koje je u njima prepoznavao.