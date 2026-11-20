AFP/LUDOVIC MARIN

Mađarska je odustala od blokiranja daljnjeg napretka Ukrajine i Moldavije prema članstvu u Europskoj uniji, čime je otvoren put za pokretanje pregovora o posljednja dva od ukupno šest pregovaračkih klastera. Riječ je o važnom pomaku nakon višemjesečnog zastoja koji je ponajprije bio posljedica protivljenja Budimpešte ukrajinskom pristupanju Uniji.

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Diplomati su potvrdili da je Mađarska povukla prigovor na otvaranje preostalih klastera, koji obuhvaćaju poljoprivredu i zelenu agendu, odnosno okolišnu politiku.

Ipak, prije njihova formalnog otvaranja potrebno je provesti još nekoliko proceduralnih koraka. Najprije veleposlanici svih 27 država članica, a potom i nacionalni ministri, moraju usuglasiti zajedničko stajalište. Nakon toga slijedi međuvladina konferencija na kojoj će klasteri biti službeno otvoreni, piše Euronews.

Očekuje se da bi svih šest pregovaračkih klastera moglo biti otvoreno tijekom prosinca.

Promjena vlasti u Budimpešti olakšala dogovor

Mađarska je tijekom mandata bivšeg premijera Viktora Orbána, koji je na vlasti proveo 16 godina, uporno usporavala ukrajinski pristupni proces. Protivljenje Kijevu bilo je praćeno oštrom antiukrajinskom retorikom, zbog čega je promjena stajališta postala i politički osjetljivo pitanje u samoj Mađarskoj.

Situacija se počela mijenjati nakon što je Orbána na vlasti zamijenio Péter Magyar. Iako je nova mađarska vlada pokazala spremnost za napredak u pregovorima, još je nekoliko tjedana odgađala konačno zeleno svjetlo.

Dodatni pomak u odnosima dviju zemalja dogodio se nakon što su Kijev i Budimpešta postigli dogovor o pravima mađarske nacionalne manjine na zapadu Ukrajine.

Ukrajinski parlament potom je usvojio dogovorene mjere. Magyar i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održali su i prvi bilateralni sastanak na marginama listopadskog summita Europskog vijeća u Bruxellesu.

Mađarsko blokiranje nije se, međutim, odnosilo samo na Ukrajinu. Budući da su pristupni procesi Kijeva i Kišinjeva politički i proceduralno povezani, zastoj je usporavao i europski put Moldavije.

Poljoprivreda jedan od najosjetljivijih dijelova pregovora

Otvaranje preostalih klastera donosi i niz zahtjevnih tema, a posebno osjetljivo bit će pitanje poljoprivrede. Europska komisija predložila je određena ograničenja pristupa ukrajinskih poljoprivrednih proizvoda europskom tržištu i fondovima EU-a, pod pritiskom država poput Poljske i Francuske.

Ukrajinski premijer Sergij Korecki poručio je da Kijev ne može prihvatiti trajno isključivanje svojih poljoprivrednika s europskog tržišta. Istodobno je naglasio da eventualne mjere moraju biti privremene i razmjerne.

Pitanje poljoprivrede posebno je važno za Ukrajinu zbog veličine njezina poljoprivrednog sektora i mogućeg utjecaja pristupanja Uniji na europsko tržište.

Moldavija je napredovala, Ukrajinu čekaju reforme

Nakon otvaranja svih šest klastera u središte pregovora dolaze pitanja vladavine prava, borbe protiv korupcije i usklađivanja pravosudnog sustava s europskim standardima.

Obje države morat će ispuniti niz privremenih mjerila koja se odnose na ta područja prije nego što pojedine dijelove pregovaračkog procesa budu mogle proglasiti završenima.

Moldavija je u tom pogledu već ostvarila znatan napredak, piše Kyiv Independent. Europska komisija u svojim je godišnjim izvješćima ocijenila da je Kišinjev u velikoj mjeri već odradio potreban posao, a diplomatski izvori očekuju da bi Komisija tijekom tjedna od 23. studenoga državama članicama mogla dostaviti izvješće kojim će potvrditi taj napredak.

Ukrajinu, s druge strane, još čekaju reforme u području vladavine prava. Ipak, uspostavljena je zajednička radna skupina EU-a i Ukrajine koja bi, prema procjeni jednog europskog diplomata, mogla utrostručiti brzinu napretka Kijeva u ispunjavanju potrebnih uvjeta.

Povjerenica Europske komisije za proširenje Marta Kos i litavski ministar vanjskih poslova Kęstutis Budrys izrazili su nadu da bi Ukrajina potrebne reforme mogla provesti do završetka litavskog predsjedanja Vijećem EU-a, u lipnju 2027. godine.

Unatoč uklanjanju mađarske blokade, otvaranje pregovaračkih klastera tek je početak dugotrajnog procesa. Kandidatkinje moraju uskladiti svoje zakonodavstvo i praksu s pravnom stečevinom Europske unije, a države članice tijekom pregovora mogu više od stotinu puta blokirati napredak u pojedinim fazama.