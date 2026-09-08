promena proruskog kursa?
Magyarova ministrica protjeruje deset ruskih diplomata, Rusija prijeti "bolnim odgovorom"
Mađarska protjeruje deset ruskih diplomata koji su bili uključeni u aktivnosti „neprihvatljive za diplomate prema Bečkoj konvenciji", priopćila je u utorak ministrica vanjskih poslova Anita Orban.
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„Ova odluka štiti mađarsku sigurnost i suverenitet. Ona ne podrazumijeva prekid diplomatskih odnosa s Rusijom. Mađarska namjerava nastaviti nužan dijalog, utemeljen na uzajamnom poštovanju i pridržavanju pravila”, dodaje se u priopćenju.
Orban nije otkrila o kakvim se aktivnostima radi, navodeći samo da su prekršila tu konvenciju koja određuje prava, obveze i imunitete diplomata.
Rusko ministarstvo vanjskih poslova odgovorilo je da će uzvratiti Mađarskoj, navodeći će odgovor Moskve biti "vrlo oštar i bolan" za Budimpeštu, prenose ruske novinske agencije.
Mađarski premijer Peter Magyar, koji je sredinom godine dovršio 16 godina dugu vladavinu Viktora Orbana, u svojoj je kampanji najavljivao da će stati na kraj proruskom kursu Mađarske.
Njegov populistički prethodnik održavao je bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čak i nakon što je Rusija u veljači 2022. napala Ukrajinu. Za Orbanove vladavine Mađarska je nastavila kupovati rusku naftu i plin, kočila sankcije Europske unije protiv Rusije te blokirala 90 milijardi eura vrijedan zajam EU-a Ukrajini.
Nakon ruske invazije na Ukrajinu brojne europske zemlje protjerale su desetke ruskih diplomata, dok Mađarska - do sada - nije protjerala nijednog.
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