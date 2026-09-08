Magyarova ministrica protjeruje deset ruskih diplomata, Rusija prijeti "bolnim odgovorom"

Njegov populistički prethodnik održavao je bliske odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, čak i nakon što je Rusija u veljači 2022. napala Ukrajinu. Za Orbanove vladavine Mađarska je nastavila kupovati rusku naftu i plin, kočila sankcije Europske unije protiv Rusije te blokirala 90 milijardi eura vrijedan zajam EU-a Ukrajini.