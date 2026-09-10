MAPA / Ansar Alah zauzeo ključan grad u Jemenu, prosaudijski vojnici se masovno predaju

Nakon što je zauzeo Sanu i prisilio vladu da se preseli u južni Aden, Ansar Alah borio se protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom od 2015. sve do prekida vatre postignutog 2022. uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Vlada u Sani (Ansar Alah) saveznica je Irana i, zajedno s Hezbolahom, čini tzv. Osovinu otpora koja je godinama u sukobu s američko-izraelskom osovinom i njezinim saveznicima u regiji.