"Oslobodit ćemo cijelu zemlju"
MAPA / Ansar Alah zauzeo ključan grad u Jemenu, prosaudijski vojnici se masovno predaju
Pokret Ansar Alah ostvario je zapanjujuću pobjedu nad snagama međunarodno priznate jemenske vlade zapadno od Taiza.
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Sukobi traju posljednjih devet dana, a bilo je poznato da snage Ansar Alaha (Huti) pokušavaju napredovati zapadno od Taiza jer je njihov glavni cilj, odnosno najvažniji plijen, bio zauzimanje grada al-Makhe (Mocha), kao i obale Crvenog mora.
Time Ansar Alah stječe veliku stratešku prednost jer može spriječiti prolazak brodova kroz Bab al-Mandab, ali i, što je još važnije, presjeći tri glavna opskrbna pravca prema snagama vlade na jugu zemlje.
Ti su pravci sada službeno pod kontrolom Ansar Alaha. Čini se da je samo pitanje vremena kada će vlada u Sani službeno objaviti da je u potpunosti preuzela kontrolu nad gradom al-Makhom.
"Razgovarao sam s izvorima na terenu koji su mi sasvim otvoreno rekli da je grad zauzet te da su vladine snage iz al-Makhe u potpunosti povukle sve svoje vojne postrojbe", piše dopisnik Al Jazeere iz Jemena.
⚡️WATCH: Mass Surrender of Pro-Saudi Forces to Yemen's Houthis in Khalid Bin Walid Military Camp pic.twitter.com/VKlqzSf3Ar— Iran Observer (@IranObserver0) September 10, 2026
Kontrola luke Mocha u rukama Ansar Alaha znači da pokret kontrolira i tjesnac Bab al-Mandab. Time Ansar Alah dobiva mogućnost nadzora i pritiska na međunarodnu trgovinu. Kroz Bab al-Mandab prolazi između 10 i 12 posto svjetske trgovine.
Drugo, to mu omogućuje i blokiranje eventualnih saudijskih vojnih pojačanja međunarodno priznatoj jemenskoj vladi koja bi pristizala preko južne luke Hodeidah.
Treće, to znači da će Ansar Alah moći presjeći tri glavna opskrbna pravca prema vladinim snagama raspoređenima na jugu zemlje te u središnjim pokrajinama al-Bayda i al-Dhale.
Što se tiče sljedećih poteza Ansar Alaha, prema onome što vidimo na terenu, čini se da namjerava preuzeti potpunu kontrolu nad cijelom zapadnom obalom, što uključuje i osvajanje dodatnog teritorija južnije.
"Možemo očekivati da će Ansar Alah pokušati preuzeti još teritorija od međunarodno priznate jemenske vlade, koja je, prema izvješćima, praktički napustila svoje vojne položaje zapadno od Taiza i južno od Moche", dodaje se.
Aktualni sukobi prijete povratkom Jemena u rat u kojem su od 2015. do 2022. poginule stotine tisuća ljudi i koji je izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza na svijetu.
Nakon što je zauzeo Sanu i prisilio vladu da se preseli u južni Aden, Ansar Alah borio se protiv koalicije predvođene Saudijskom Arabijom od 2015. sve do prekida vatre postignutog 2022. uz posredovanje Ujedinjenih naroda. Vlada u Sani (Ansar Alah) saveznica je Irana i, zajedno s Hezbolahom, čini tzv. Osovinu otpora koja je godinama u sukobu s američko-izraelskom osovinom i njezinim saveznicima u regiji.
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