Rat se vratio u Jemen: Nova bitka za Sanu i Crveno more

Napetosti su eskalirale u srpnju, nakon što su vladine snage preuzele odgovornost za napad na zračnu luku u Sani pod nadzorom Ansar Alaha, čime su spriječile slijetanje zrakoplova iz Irana. Uslijedili su novi napadi, a situacija se dodatno zaoštrila prošloga tjedna kada je Ansar Alah pokrenuo veliku ofenzivu, pokušavajući napredovati kroz zapadni Taiz i južnu Hodeidu prema lučkom gradu al-Makhi (Moki) i tjesnacu Bab al-Mandeb u Crvenom moru.