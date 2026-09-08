bliski istok u plamenu
Rat se vratio u Jemen: Nova bitka za Sanu i Crveno more
Ova faza rata u Jemenu razlikuje se od prethodnih – i mogla bi označiti početak još jednog dugotrajnog sukoba, a ne odlučujuće vojne kampanje, upozoravaju analitičari.
Rat se ponovno obrušava na Jemen, zemlju svojedobno opisivanu kao mjesto najteže humanitarne katastrofe na svijetu.
Zemlja trenutačno prolazi kroz najozbiljniji val borbi od 2022. godine, kada je primirje postignuto uz posredovanje Ujedinjenih naroda zaustavilo osmogodišnji rat u kojem su poginuli deseci tisuća ljudi.
Međunarodno priznata jemenska vlada ovoga je tjedna pokrenula protunapade protiv pokreta Ansar Alah. Borbe su se u ponedjeljak intenzivirale u pokrajinama Taiz, al-Bayda i al-Jawf, pri čemu se potonja smatra jednim od glavnih pravaca prema glavnom gradu Sani, koji je pod nadzorom Ansar Alaha. Pokret Ansar Alah u međuvremenu tvrdi da je odbio dio napredovanja vladinih snaga te napao Saudijsku Arabiju, koja podupire jemensku vladu.
Šire regionalno okružje obilježeno nestabilnošću i sukobima stvorilo je nove uvjete za ponovno rasplamsavanje neriješenog rata u Jemenu.
Napetosti su eskalirale u srpnju, nakon što su vladine snage preuzele odgovornost za napad na zračnu luku u Sani pod nadzorom Ansar Alaha, čime su spriječile slijetanje zrakoplova iz Irana. Uslijedili su novi napadi, a situacija se dodatno zaoštrila prošloga tjedna kada je Ansar Alah pokrenuo veliku ofenzivu, pokušavajući napredovati kroz zapadni Taiz i južnu Hodeidu prema lučkom gradu al-Makhi (Moki) i tjesnacu Bab al-Mandeb u Crvenom moru.
U ovoj novoj fazi rata međunarodno priznata vlada namjerava vratiti glavni grad iz ruku Ansar Alaha, kojeg podupire Iran.
Obje se strane istodobno bore za nadzor nad područjem u blizini Bab al-Mandeba, koje je dobilo još veće značenje nakon što je Iran praktično zatvorio Hormuški tjesnac, ključnu prometnicu za globalnu opskrbu naftom i plinom. Ansar Alah od 2023. redovito izvodi napade na brodove u Crvenom moru.
Analitičari kažu da snage povezane s vladom raspolažu većim resursima nego u bilo kojem ranijem trenutku sukoba, ali istodobno upozoravaju da ne treba očekivati brzu pobjedu.
„Vjerojatnije je da će ovo biti dugotrajan rat, a ne brza vojna kampanja“, rekao je za Al Jazeeru Mohammed al-Basha, jemensko-američki analitičar i osnivač američke konzultantske tvrtke za procjenu rizika Basha Report.
Promjena postojećeg stanja
Analitičari kažu da je cilj jemenske vlade ponovno uspostaviti nadzor nad cijelom zemljom nakon godina građanskog rata i rascjepkanog vodstva.
Ohrabrena time što je početkom ove godine od Južnog prijelaznog vijeća (STC), separatističke skupine koju podupiru Ujedinjeni Arapski Emirati, uspjela vratiti područja na jugu Jemena koja nisu bila pod nadzorom Ansar Alaha, vlada se sada usmjerila na pokret u Sani.
„Vlada je uspjela uspostaviti nadzor nad većim područjem, a na terenu je sada manje milicija... jedini [drugi] preostali akter jest Ansar Alah u Sani“, rekao je za Al Jazeeru Mahjoob Zweiri, profesor politike Bliskog istoka na Sveučilištu u Kataru.
Nakon poraza STC-a jemenska vlada nastojala je snage koje se protive Ansar Alahu prikazati kao jedinstvenu skupinu s jedinstvenim vojnim zapovjednim lancem, poslije višegodišnjih podjela.
Ansar Alah ipak ostaje „iznimno snažna vojna sila“, rekao je al-Basha. „[Ansar Alah] borit će se svim silama umjesto da se jednostavno preda.“
Ako skupina koju podupire Iran bude potisnuta, mogla bi se utvrditi u sjevernim plemenskim visoravnima oko Saade, Hajje i Sane te u susjednim pokrajinama, rekao je analitičar.
„Time bi nastalo zemljopisno mnogo jasnije razgraničeno bojište između sjevernog uporišta pod nadzorom Ansar Alaha i teritorija koje nadziru međunarodno priznata vlada i njezini saveznici“, rekao je al-Basha.
Regionalne krize kao katalizator
U kontekstu američko-izraelskog rata protiv Irana, kao i napada Irana i njegovih saveznika na zaljevske zemlje, stvorili su se povoljni uvjeti da se jemenska vlada, koju podupire Saudijska Arabija, sukobi s Ansar Alahom.
„U regiji je rašireno stajalište da treba ukloniti nedržavne aktere – milicije“, rekao je Zweiri, dodajući da među regionalnim državama raste odbojnost prema takvim skupinama.
„To također utječe na ono što se događa u Jemenu“, objasnio je. „Vlada je... dobila zeleno svjetlo da u osnovi okonča postojeće stanje u Jemenu.“
Američko-izraelski rat protiv Irana osobito je važan katalizator, rekao je saudijski politički analitičar Khaled Batarfi.
„Sukob koji uključuje Sjedinjene Američke Države, Izrael i Iran promijenio je stratešku vrijednost Jemena“, rekao je za Al Jazeeru. „Ansar Alah više ne djeluje samo unutar okvira jemenskoga građanskog rata; pokazao je sposobnost i spremnost da jemensko bojište poveže sa sigurnošću Crvenog mora, međunarodnom plovidbom i regionalnom energetskom infrastrukturom.“
Posebno su značajni nedavni napadi Ansar Alaha na saudijski teritorij, u kojima su ranjeni deseci ljudi, dodao je.
„Postoji opasnost da ponovno pretvore sukob iz unutarnjeg jemenskog obračuna u izravnu sigurnosnu krizu između Saudijske Arabije i Ansar Alaha“, rekao je Batarfi.
Međutim, čak i ako se širi sukob koji uključuje Iran razriješi ili deeskalira, „iz toga ne proizlazi nužno da će sukob između Saudijske Arabije i Ansar Alaha završiti“, rekao je al-Basha.
„Jemen ima vlastiti neriješeni rat, vlastitu teritorijalnu dinamiku i vlastite političke zahtjeve.“
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