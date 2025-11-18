Ako se prodori ne eliminiraju u roku od nekoliko dana – što često zahtijeva samo jedan ukrajinski jurišni puk i podršku dron-operatera – linija bojišta može se stabilizirati. Ako ne, rekao je, u tjedan ili dva svaki prodor pretvara se u novi džep na bojišnici, jer Rusija počinje raspoređivati dronove, minobacače i tenkove, graditi rovove i gomilati vojsku i oružje.