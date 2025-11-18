"Oprostite se od grada"
MAPA / "Situacija je očajna" - kako Rusija sve više napreduje u važnoj ukrajinskoj regiji
Stanovnici bježe dok se Moskva približava Huljajpole, strateški važnom gradu, koristeći jedreće bombe i taktike za prikrivanje ruskih kopnenih snaga.
U Zaporižju, gradu na jugoistoku Ukrajine koji se prostire na obje obale rijeke Dnjepar, osjeća se napetost, piše Al Jazeera.
Posljednjih tjedana bojišnica na lijevoj, istočnoj obali približila se gradu i sada bjesni oko 40 km od Zaporižje, koje je i administrativno središte istoimene regije. Tri četvrtine regije zauzeto je od 2022. godine – iste godine kada je Moskva objavila da službeno anektira cijelo Zaporižje, zajedno s još tri regije: Donjeck, Luhanjsk i Herson.
Rusija je dodala razorne jedreće bombe svom arsenalu dronova i projektila koji ne daju mira i sna za 700.000 stanovnika grada. Teške bombe, koje ukrajinska protuzračna obrana ne može dosegnuti, mogu kliziti desecima kilometara i uništiti cijele stambene blokove.
Bojišnica je sve bučnija
„Glasnije je, čujemo to s druge strane rijeke“, rekla je Tatjana, psihologinja čiji se pacijenti osjećaju sve zabrinutije i depresivnije. Prezime nije otkrila iz sigurnosnih razloga.
Iako se život u gradu prividno nastavlja – otvoreni su bazeni i medicinski centri – Tetiana osjeća da bi se ona i obitelj uskoro mogli morati spakirati i pobjeći.
„Osjeća se da ćemo možda u nekom trenutku morati otići“, rekla je. „Spremni smo.“
Ni vojni analitičari nisu optimistični.
„[Rusija] je prije više od mjesec dana rasporedila sredstva kako bi aktivirala napredovanje na zapadnom krilu“, rekao je za Al Jazeeru general-pukovnik Ihor Romanenko, bivši zamjenik načelnika ukrajinskog Glavnog stožera.
Deseci tisuća vojnika nastavljaju napredovati, zauzimajući nekoliko sela i približavajući se gradu Huljajpoleu u istočnoj Zaporižji.
Ime grada znači „polje za šetnju“ i odražava njegovu stoljetnu važnost za obranu središnje Ukrajine od osvajača sa juga – uglavnom nomadskih konjanika sa stepa sjeverno od Crnog mora i Azovskog mora. Danas Huljajpole služi kao ključna logistička točka – a ruske snage udaljene su tek nekoliko kilometara.
„Situacija je postala krajnje teška, [ruske snage] su napredovale i skratile udaljenost do grada na 4 km, mogu ga gađati i minobacačima“, rekao je Romanenko.
Od 20.000 stanovnika Huljajpolea ostale su samo stotine – uglavnom stariji ljudi koji ne mogu napustiti svoje kuće, stoku i kućne ljubimce.
Otvoreni krajolik sa sporadičnim drvećem i selima pogoduje ruskom napredovanju u Zaporižji – za razliku od Donjecka na sjeveru, gdje Ukrajina ima dobro utvrđene položaje na brdima i mnoštvo sela i gradova za obranu.
Rusi također koriste „kurire“ – vozila na kotačima s postavljenim dimnim bombama koje stvaraju gusti dimni zid, skrivajući ruske snage od ukrajinskih izviđačkih dronova.
Prema Nikolaju Mitrokhinu, istraživaču sa Sveučilišta u Bremenu, pad Huljajpolea mogao bi biti „brz, možda i bez mnogo borbi“.
Pad bi bio „snažan PR-udar za ukrajinske snage“, rekao je.
Ruske snage i dalje provode taktiku uskih, ali dubokih prodora do 15 km tamo gdje pronađu slabe točke ukrajinske obrane, rekao je.
Ako se prodori ne eliminiraju u roku od nekoliko dana – što često zahtijeva samo jedan ukrajinski jurišni puk i podršku dron-operatera – linija bojišta može se stabilizirati. Ako ne, rekao je, u tjedan ili dva svaki prodor pretvara se u novi džep na bojišnici, jer Rusija počinje raspoređivati dronove, minobacače i tenkove, graditi rovove i gomilati vojsku i oružje.
Problem, tvrdi, nije u nedostatku ukrajinskih pričuva, već u sporom donošenju odluka ukrajinskih političkih i vojnih čelnika.
Nakon zatvaranja još jednog ruskog prodora na sjeveru ili istoku, ukrajinski zapovjednici tjednima drže trupe u borbama za zaselke u kojima su se Rusi već čvrsto ukopali. Ukrajinci gube ljude i resurse, dok Rusi probijaju obranu na drugim mjestima, rekao je.
„Bojim se da će s Huljajpoleom biti isto“, dodao je.
Do sredine prosinca Huljajpole bi mogao biti opkoljen dvije trećine, a tada će ukrajinske snage početi operaciju spašavanja grada, „uz trzaje u pokušaju da spase garnizon“, predviđa Mitrokhin.
„A opet, ono što je trebalo na početku bilo je samo rasporediti jedan puk na pravo mjesto“, rekao je.
‘Oprostite se’ od Huljajpolea
Neki ukrajinski promatrači slažu se s njime, optužujući glavnog zapovjednika Oleksandra Sirskog za sporost i nesposobnost.
Huliaipole je „još jedna žrtva kaosa u vojnom upravljanju i želje predsjednika [Volodimira Zelenskog] da zadrži Sirskog“, napisala je zastupnica Marijana Bezuhla u petak na Facebooku. „Oprostite se od grada… sravnjen je sa zemljom, zaobilazi se sa strana, ali uskoro će se borbe voditi u samom Huljajpoleu.“
„Posljednjih tjedana neprijatelj je znatno ubrzao napredovanje i ne namjerava usporiti“, napisao je vojni analitičar Konstantin Mašovec na Telegramu u petak.
Drugi promatrač upozorava na još veću katastrofu.
„Krećemo se prema katastrofi strateških razmjera koja bi mogla dovesti do gubitka naše državnosti“, napisao je u nedjelju na Telegramu Serhij Sternenko, popularni nacionalistički bloger.
