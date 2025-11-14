Na početku tjedna Rusija je pojačala i ofenzivu blizu Huljajpola, oko 60 km jugozapadno od Pokrovska, na granici Donjecke i Zaporiške oblasti. Sirskij je rekao da se situacija ondje “znatno pogoršala” te da se vode “ iscrpljujuće borbe” za Rivnopilju i Jablukove. Geolocirani snimci pokazuju da je Ukrajina u utorak morala napustiti Rivnopilju.