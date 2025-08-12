donetsk na raspolaganju
MAPA / Trump želi predati istok Ukrajine Putinu, civili u panici: "Ljudi će jednostavno dati svoje domove"
Prijedlog Kremlja američkom specijalnom izaslaniku Stevu Witkoffu da prekid vatre nastupi nakon što se Rusiji ustupe dijelovi Donbasa koje još nije zauzela, izazvao je paniku među ukrajinskim stanovništvom.
Donjeck kao Putinov ultimatum
Grad i okolna mjesta u donjeckoj oblasti, do sada pod ukrajinskom kontrolom, iznenada bi mogli postati dio Rusije.
Na obalama malenog slanog jezera kraj Slovjanska, gdje ljekovite vode pružaju barem trenutni predah od nasilja na istočnoj bojišnici svega nekoliko kilometara dalje, razgovori o mogućem dogovoru o teritoriju na najavljenomsastanku Vladimira Putina i Donalda Trumpa koji će se održati u petak na Aljasci, djeluju mračno i nestvarno, piše CNN.
"Imam osjećaj da plovim izvan stvarnosti", kaže lokalni novinar Mihailo dok se povremeno rashlađuje u jezeru, tik do velikog betonskog skloništa za bombe. Granatiranja su ovdje redovna pojava.
Russian forces made a major advancement in Donetsk Oblast, breaking through a part of the Ukrainian 🇺🇦 frontline and advancing 16km— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) August 11, 2025
Ukraine’s inability to contain a similar advancement in 2024 led them to lose 4,000km2 in Donetsk because they are undermanned and under equipped pic.twitter.com/z8L14kW0Vl
Kremlj prijeti ustupanjem dijelova Donbasa
No, prijedlog Kremlja američkom specijalnom izaslaniku Stevu Witkoffu da se Rusiji ustupe dijelovi Donbasa koje još nije zauzela izazvao je paniku među tamošnjim stanovništvom. Grad i okolna mjesta, do sada pod ukrajinskom kontrolom, iznenada bi mogli postati dio Rusije.
'Mnogi moji prijatelji žele ostati ovdje, a mi ćemo svi morati otići', govori Mihailo, 'ali iskreno, mislim da se to neće dogoditi.' U zraku je otpor i svjesnost da se Trumpova žurna diplomatska igra s Putinom može pokazati neuspješnom.
Skepticizam lokalnog stanovništva prema diplomaciji
Trump je pogriješio što ga je izvukao iz blata i rekao mu: 'Vladimire, želim razgovarati s tobom, samo zato što mi se sviđaš'. Nije ga briga što svaki dan Ukrajinci ginu', ogorčeno zaključuje Mihailo.
Ludmila, koja se na jezero vozi u invalidskim kolicima, kaže da joj je slano jezero privremeni bijeg od boli koju osjeća nakon što je prije dvije godine stala na minu. Ne vjeruje u diplomaciju.
'Oni lažu', mahne rukom. 'Sve im je to samo predstava. Kažu jedno, rade drugo, to je uvijek politika', kazala je Ludmila.
If the Ukr army does not finally and immediately send a *real* battalion (not a platoon-size “brigade”) to cut off and neutralize every Russian north of Nykanorivka, it can also give Putin Donetsk oblast for free.— Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 11, 2025
Seriously, how long can you close your eyes to not see this?! pic.twitter.com/M0cUBTEwhI
Ratom razoreni životi pod pritiskom nove prijetnje
U cijeloj Donjeckoj regiji konfliktne vijesti o navodnom dogovoru Witkoffa s Kremljom. Vijesti se odmah demantiraju u Kijevu, no dodatno podižu neizvjesnost i strah u životima razorenima ratom.
Slovjansk su 2014. godine zauzeli ruski 'separatisti', a kasnije su ga vratile ukrajinske snage. Sad su uz zapadnu granicu grada brzo iskopane nove obrambene linije, kao priprema za novi napad Moskve. No, malo tko je mogao zamisliti da bi SAD mogao očekivati ustupanje njihova doma u ruke Rusiji.
U tamošnjem rodilištu, jedinom funkcionalnom u široj okolici, Taisija mazi svoju tek rođenu kćer Assol, rođenu u svijetu gdje se opasnosti u Slovjansku iznenada povećavaju.
Witkoff either misunderstood Putin or gave Trump bad information. Trump believes that the Russians are willing to give up all of Kherson and Zaporizhia for the rest of Donetsk.— Jake Broe (@RealJakeBroe) August 11, 2025
That is the purpose of the summit and the Russians have never offered this. It's going to be awkward. pic.twitter.com/JukyOXzRV9
"Vidjela sam vijesti", kaže. "To bi bilo vrlo loše. Ali mi nemamo utjecaj na to. To neće biti naša odluka. Ljudi će jednostavno dati svoje domove."
Rođenja i smrti se nastavljaju, a sudbina Sofije Lamekhove posebno je tužna. Njezini roditelji, Natalija i Svjatoslav, bili su sretni što su ona i njezin suprug Mikita odlučila živjeti s njihovim sinom Levom u Kijevu, daleko od bojišnice.
U Kijevu, daleko od bojišnice i svakodnevnih napada
"Htjeli smo da budu dalje od fronte. Ovdje u Slovjansku svaki dan ima dronova i granatiranja", rekao je Svjatoslav.
No, tročlana obitelj poginula je u zgradi pogođenoj u zračom napadu 31. srpnja u Kijevu. Sofia je bila trudna tri mjeseca i trebala je uskoro roditi u Slovjansku, da prijateljima donese dobre vijesti.
'Otišli su od rata, a rat ih je ondje uhvatio', kaže Natalija.
Život se nastavlja unatoč ratu
Dok posjećuju grobove obitelji na rubu grada, odjekuje zvuk ukrajinskih borbenih aviona. Par ne može napustiti Slovjansk – njihov dom, ali i mjesto gdje pomažu brojnim lokalnim stanovnicima, često starijima koji žive sami i preživljavaju uz pomoć donacija.
Najbliža željeznička stanica je u Kramatorsku, de facto prijestolnici ukrajinskog dijela Donjecka, živoj zajednici u kojoj se život i dalje odvija u sjeni rata.
Na kolodvoru, uz zvukove zračnih uzbuna, ljudi dočekuju one koji dolaze iz Kijeva, dok se oproštaji tiho odvijaju.
Tetyana, čiji suprug Serhij već od drugog dana ruske invazije na Ukrajinu ratuje, ima samo jednu želju.
"Znaš li što mi je san? Da mi muž dođe kući. Ne zanimaju me ti teritoriji. Samo želim da on bude živ i da se vrati", rekla je.
