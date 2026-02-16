Oglas

VAŽNA PITANJA

Marco Rubio se u Budimpešti sastaje s Viktorom Orbanom: Razgovarat će o partnerstvu

author
Hina
|
16. velj. 2026. 07:08
marco rubio
Mark Schiefelbein / POOL / AFP

Američki državni tajnik Marco Rubio sastat će se u ponedjeljak u Budimpešti s mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, a prema američkom State Departmentu, Rubiov kratki posjet bit će usmjeren na energetsko partnerstvo između dviju zemalja.

Oglas

Mađarska gotovo sav svoj prirodni plin nabavlja iz Rusije. Washington potiče Mađarsku da u budućnosti kupuje američki ukapljeni prirodni plin u velikim razmjerima.

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto unaprijed je naglasio da će se razgovori s Rubiom usredotočiti i na načine okončanja ruske agresije protiv Ukrajine, kako je rekao mađarskom državnom radiju.

Bilateralni odnosi sa Sjedinjenim Državama trenutno doživljavaju "zlatno doba" otkako je američki predsjednik Donald Trump preuzeo dužnost, dodao je Szijjarto.

Razlog tome, rekao je, jest taj što je Washington dopustio Mađarskoj uvoz nafte iz Rusije unatoč sankcijama, a također je izuzeo od sankcija planirano rusko ulaganje u mađarsku nuklearnu elektranu u Paksu.

Orban i njegova vlada godinama održavaju dobre odnose s Kremljem i Trumpom.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Marco Rubio budimpešta energetika viktor orban

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ