Rakar o Trumpovim i Muskovim potezima: Metode koje oni koriste mnogi priželjkuju i kod nas

Podijeli :

Informatički stručnjak Marko Rakar u N1 Studiju uživo s našim Ivanom Hrstićem komentirao je posljednje poteze američkog predsjednika Donalda Trumpa i Elona Muska, a osvrnuo se i na Muskov plan za rezanje birokracije.

Rakar smatra da državu uvijek treba kljaštriti. “Metode koje oni trenutačno koriste su one metode koje mnogi od nas priželjkuju i ovdje, aktivno su ih zazivali i zazivaju i dalje i želio bih da se kritički pristupa javnoj upravi i da se režu troškovi gdje se mogu rezati.”

Trumpova administracija ukida 1600 radnih mjesta u USAID-u u SAD-u Trumpove prijetnje carinama dovest će više američkih putnika u Europu?

“No, Musk nikad nije imao susreta s javnom upravom i neka pravila iz privatnog biznisa su neprimjenjiva na javni sektor tako da je to jedan sukob civilizacija koji se tamo rasplamsao do maksimuma”, istaknuo je Rakar.

On smatra da će Muskov plan kroz koji mjesec biti bitno razvodnjen. “Neke od njihovih odluka iz zadnjih tjedana su problematične i čudnovate, a nijedna od njih nije na putu da ostvari dva trilijuna rezanja državnih troškova kako bi se to stvarno odrazilo na ukupni proračun. Kud to vodi, to ćemo vidjeti.”

“Musk i Trump su showmani”

Rakar je analizirao i Muskov plan za rezanje troškova i smanjenje broja zaposlenih u javnoj upravi.

“Oni procjenjuju da će iz državne javne uprave 300.000 zaposlenih, a neka istraživanja i analitičari kažu da na svako radno mjesto u javnoj upravi postoje još dva radna mjesta u privatnom sektoru koji se oslanjaju na ovo, što znači da ne govorimo o 300.000 nego o milijun novonezaposlenih”, kazao je Rakar.

Musk naredio saveznim radnicima da izvijeste što su radili ili će dobiti otkaz Trump poziva Muska da bude agresivniji: “Zapamtite, imamo zemlju koju moramo spasiti!”

Ističe da Trump i Musk više brinu o svojoj medijskoj slici. “Budući da su i Musk i Trump showmani, oni sve živo posljednjih tjedana odlučuju kroz executive orders, a ekvivalent toga bi bila uredba, naša Vlada ima pravo donositi uredbe. Oni sve živo proglašavaju uredbom, a sigurno je da moć predsjednika ne seže toliko daleko. Treba vidjeti što će se dogoditi kad sve te odluke dođu na sudove i kako će sudovi zaustaviti.”

Uzdignuta desnica

Mnogo pažnje privukao je Muskov pozdrav na jednom skupu koji su mnogi nazvali nacističkim.

“Generalno pravilo je da ako se nalazite na nekom skupu gdje se koriste nacističke parole ili nacističke pozdrave a osiguranje ga ne isprati van s tog skupa, onda se nalazite na nacističkom skupu, to je vrlo jednostavno. Jako puno relativiziranja se dogodilo posljednjih tjedana. Ako pitate bilo kojeg Nijemca o tome, oni će imati vrlo kategoričan stav o tome što se tu dogodilo.”

Nakon Muska i Steve Bannon je učinio istu stvar. “Ja to ne mogu odobriti, meni je to krajnje problematično. Taj pozdrav se nije smio dogoditi.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Papa se oglasio iz bolničkog kreveta: “Bolno i sramotno za čovječanstvo…” Objavljena dugoročna prognoza za proljeće: Vidjet ćemo neočekivani utjecaj La Niñe