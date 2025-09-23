Moldavske vlasti rekle su da su provele 250 racija i uhitile desetke kao dio istrage o navodnom planu koji podržava Rusija da izazove “masovne nerede” i destabilizira zemlju oko kritičnih parlamentarnih izbora.
Oglas
Racije su bile usmjerene na više od 100 ljudi i odvijale su se na više lokacija diljem zemlje, rekli su policajci. Sedamdeset i četiri osobe su uhićene u 72 sata, rekao je Victor Furtuna, glavni tužitelj iz Ureda za borbu protiv organiziranog kriminala i posebnih slučajeva.
Moldavija glasa za izbor novog parlamenta od 101 mjesta u nedjelju, na izborima koje mnogi vide kao izbor između nastavka puta Moldavije prema članstvu u Europskoj uniji ili bližih veza s Rusijom.
Policija Moldavije rekla je da je plan nemira bio “koordiniran iz Ruske Federacije, preko kriminalnih elemenata.”
Furtuna je rekao da je većina osumnjičenih “sustavno putovala” u Srbiju, gdje su dobivali obuku i da su imali između 19 i 45 godina, piše AP.
Šef moldavske policije, Viorel Cernauteanu, rekao je da neki od osumnjičenih nisu znali pravu svrhu svojih putovanja, koja su bila predstavljena kao hodočašća, te su tek kasnije bili uključeni u “obuku za nerede i destabilizaciju.”
Dodao je da istraga “nije bila usmjerena na političke subjekte, unatoč interpretacijama. Bila je usmjerena na dokumentiranje kriminalne namjere i organizacije tih pojedinaca koji su putovali u Srbiju na obuku.”
Prozapadna predsjednica Moldavije Maia Sandu rekla je u izjavi nakon racija u ponedjeljak da Kremlj troši “stotine milijuna eura” da bi pokušao utjecati na izbore, prenosi AP.
"Plaćeni da izazovu nerede"
“Ljudi su svakodnevno zatrovani lažima,” rekla je. “Stotine pojedinaca su plaćeni da provociraju nerede, nasilje i šire strah. ... Apeliram na sve građane: ne smijemo dopustiti da se naša zemlja preda stranim interesima.”
Dodala je da Kremlj “ima suučesnike ovdje u Moldavije” opisujući ih kao ljude “spremne prodati svoju zemlju za novac.”
Moldavske vlasti dugo optužuju Rusiju za provođenje hibridnog rata — miješanje u izbore, kampanje dezinformacija, ilegalno financiranje proruskih stranaka — kako bi pokušala skrenuti zemlju s puta prema članstvu u Europskoj uniji.
Moskva je opetovano negirala miješanje u Moldovu.
Nakon ruske invazije punog opsega na Ukrajinu 2022., Moldavije je podnijela zahtjev za pridruživanje EU-u i te godine dobila status kandidata. Bruxelles je prošle godine pristao otvoriti pregovore o pristupanju. Zapadni zaokret Moldavije dodatno je razljutio Moskvu i napetosti između dviju zemalja naglo su porasle.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas