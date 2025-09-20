Oglas

Zelenski sankcionirao kandidate na moldavskim izborima

Hina
20. ruj. 2025. 21:15
The pro-Russian governor of Moldova's Gagauzia region, Evghenia Gutul (R), listen to her sentence pronounced by a judge in the courtroom, in the Modovan capital Chisinau on August 5, 2025.
Elena COVALENCO / AFP

Tjedan dana prije parlamentarnih izbora u Moldaviji, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nametnuo je sankcije protiv proruskih političara u toj susjednoj zemlji.

Kaznene mjere usmjere su "protiv osoba koje destabiliziraju Moldaviju u interesima Moskve", rekao je Volodimir Zelenski u video obraćanju u subotu.

"Ukrajina podržava Moldaviju, i zainteresirani smo za stabilnost naše susjedne zemlje i moldavski uspjeh", rekao je.

Popis 11 imena također uključuje Evgheniju Gutul, guvernerku autonomne regije Gagauzije u Moldaviji, koja oponira proeuropskoj moldavskoj predsjednici Maji Sandu.

Sankcije su više simbolične nego praktične: prema njima ovim pojedincima nije dopušteno sudjelovati u gospodarskim aktivnostima u Ukrajini. Proeuropske i proruske snage odavno se sukobljavaju glede smjera kojim bi Moldavija, smještena između Ukrajine i Rumunjske, trebala krenuti.

Moldavija je kandidatkinja za prijem u Europsku uniju, zbog čega Bruxelles i zemlje poput Njemačke lobiraju za održavanje bliskih odnosa. Prema anketama, stranka Maie Sandu PAS (Stranka za akciju i solidarnost) mogla bi još jednom postati najjača snaga na izborima 28. rujna, no neće moći vladati sama.

Teme
Evgenija Gutul Moldavija volodimir zelenski

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

