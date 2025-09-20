Zelenski sankcionirao kandidate na moldavskim izborima

Tjedan dana prije parlamentarnih izbora u Moldaviji, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nametnuo je sankcije protiv proruskih političara u toj susjednoj zemlji.
Oglas
Kaznene mjere usmjere su "protiv osoba koje destabiliziraju Moldaviju u interesima Moskve", rekao je Volodimir Zelenski u video obraćanju u subotu.
"Ukrajina podržava Moldaviju, i zainteresirani smo za stabilnost naše susjedne zemlje i moldavski uspjeh", rekao je.
Popis 11 imena također uključuje Evgheniju Gutul, guvernerku autonomne regije Gagauzije u Moldaviji, koja oponira proeuropskoj moldavskoj predsjednici Maji Sandu.
Sankcije su više simbolične nego praktične: prema njima ovim pojedincima nije dopušteno sudjelovati u gospodarskim aktivnostima u Ukrajini. Proeuropske i proruske snage odavno se sukobljavaju glede smjera kojim bi Moldavija, smještena između Ukrajine i Rumunjske, trebala krenuti.
Moldavija je kandidatkinja za prijem u Europsku uniju, zbog čega Bruxelles i zemlje poput Njemačke lobiraju za održavanje bliskih odnosa. Prema anketama, stranka Maie Sandu PAS (Stranka za akciju i solidarnost) mogla bi još jednom postati najjača snaga na izborima 28. rujna, no neće moći vladati sama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas