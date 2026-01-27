Masovni ruski napad: Drugi najveći grad Ukrajine bez struje usred zime

REUTERS/Roman Baluk/Ilustracija

U ruskom napadu dronovima i raketama kasno u ponedjeljak pogođen je Harkiv, drugi najveći grad u Ukrajini, što je dovelo do nestanka struje tijekom teških zimskih uvjeta, a 23 su osobe ranjene u noćnom napadu na južni grad Odesu, rekli su dužnosnici.

Podijeli

Oglas

Dvije su osobe ozlijeđene, a dvije škole oštećene u napadu na Harkiv, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehubov na Telegramu.

Slike s neslužbenih kanala na Telegramu pokazale su da je taj grad na istoku zemlje, 30 km od ruske granice zbog čega je česta meta napada, utonuo u tamu.

80 posto grada i regije bez struje

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je u utorak da su ruske trupe lansirale 165 dronova, od čega su 135 neutralizirale jedinice protuzračne obrane.

"Naš energetski sustav je napadnut, pri čemu je došlo do prilično ozbiljne štete. Sve službe rade na brzom uklanjanju svih negativnih posljedica", rekao je Sinehubov u videu objavljenom na Telegramu.

"Oko 80 posto grada Harkiva i Harkivske regije je bez struje", dodao je.

Stalna prijetnja daljnjim zračnim napadima komplicira je napore sanacije, rekao je.

Masovni napad dronovima

Rusija je također izvela „masovni“ napad dronovima na južni grad Odesu tijekom noći, rekao je načelnik gradske vojne uprave Serhij Lisak na Telegramu.

Regionalni guverner Oleh Kiper rekao je da je među 23 ozlijeđenih devet osoba hospitalizirano, uključujući dvoje djece i trudnicu.

Moguće je da još ima ljudi pod ruševinama, rekao je.

Deseci stambenih zgrada, crkva, vrtić i srednja škola oštećeni su u napadu, koji je uzrokovao velike požare na nekoliko lokacija, dodao je Kiper.

Grad Odesa i okolna regija, u kojoj se nalaze ukrajinske crnomorske luke, česte su mete ruskih napada posljednjih tjedana.

Energetska infrastruktura bila je glavna meta napada dronovima u susjednoj Mikolajivskoj regiji, rekao je regionalni guverner, dodajući da je ozlijeđena 59-godišnja žena.

U Lavovskoj regiji na zapadu, koja graniči s članicom NATO-a Poljskom, Rusija je također napala infrastrukturni objekt, priopćio je regionalni guverner.