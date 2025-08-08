Međunarodna zajednica osuđuje izraelski plan o kontroli nad gradom Gazom

BASHAR TALEB / AFP

Od Njemačke, jednog od najvjernijih saveznika Izraela, koja je objavila da obustavlja izvoz oružja koje bi ta zemlja mogla koristiti u Pojasu Gaze, do Kine, koja je osudila "opasne akcije", izraelski plan o potpunoj kontroli nad gradom Gazom izazvao je široku međunarodnu osudu.

Evo prvih međunarodnih reakcija na ovaj plan, koji je predstavio premijer Benjamin Netanyahu, a u četvrtak navečer ga je odobrio izraelski sigurnosni kabinet.

Hamas govori o "novome ratnom zločinu koji okupacijska vojska želi počiniti protiv grada i njegovih gotovo milijun stanovnika". "Ova zločinačka avantura bit će skupa i neće biti jednostavna" za izraelske vojnike, upozorili su njegovi pripadnici.

Ujedinjeni narodi

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres je, posredstvom svojeg glasnogovornika upozorio Izrael na "opasnu eskalaciju" koja "riskira da se pogoršaju otprije katastrofalne posljedice za milijune Palestinaca". Plan izraelske vlade "mora se odmah zaustaviti", rekao je visoki povjerenik za ljudska prava Volker Türk.

Nadalje, nekoliko je zemalja, od 15 koje čine Vijeće sigurnosti UN-a, pozvalo na sazivanje hitnog sastanka nakon izraelske objave, koji će se održati u subotu u 19:00.

Njemačka

Njemačka je u petak pokrenula veliku promjenu kada je posrijedi odnos prema Izraelu, donijevši odluku o prekidu izvoza oružja koje bi ta zemlja mogla koristiti u Pojasu Gaze.

"Sve je teže razumjeti" na koji bi način ovaj plan omogućio izraelskim vlastima da postignu svoje ciljeve na palestinskom teritoriju, rekao je njemački kancelar Friedrich Merz prilikom objave odluke Berlina.

Francuska

Za Francusku plan izraelske vlade o Gazi predstavlja opasnost koja bi mogla rezultirati "apsolutnim zastojem", objavilo je ministarstvo vanjskih poslova. Pariz ponavlja "svoje čvrsto protivljenje svakome planu okupacije Pojasa Gaze i prisilnog preseljenja njegova stanovništva".

"Potpuna" okupacija Gaze "pogoršala bi otprije katastrofalnu situaciju, a da se pritom ne bi omogućilo oslobađanje talaca Hamasa, njihovo razoružanje ni njihova predaja", rekao je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noël Barrot.

Europska unija

"Izraelska vlada mora promijeniti svoju odluku o produljenju vojne operacije u Gazi", rekla je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. "Odmah treba primijeniti primirje", kazala je.

Izraelska odluka mora imati "posljedice“ kada je posrijedi odnos EU-a s Izraelom, rekao je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa u srijedu na platformi X. "Situacija u Gazi i dalje ostaje teška, a odluka izraelske vlade samo će je dodatno pogoršati", istaknuo je.

Ujedinjeno Kraljevstvo

"Odluka izraelske vlade o eskalaciji ofenzive u Gazi je pogreška i potičemo ih da odmah preispitaju svoju odluku", rekao je britanski premijer Keir Starmer.

"Ova akcija neće pridonijeti okončanju sukoba niti će zajamčiti oslobađanje talaca. To će samo rezultirati još većim masakrima", zaključio je.

Iran

U objavi iranskoga ministarstva vanjskih poslova Izrael se optužuje za "etničko čišćenje u Gazi i genocid nad Palestincima“.

Jordan

Jordanski kralj Abdulah II. je u telefonskom razgovoru s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom rekao da "kategorično odbacuje" izraelski plan, koji "potkopava rješenje o dvjema državama i o pravima palestinskog naroda".

Belgija

Belgija je objavila da poziva na razgovor izraelskog veleposlanika. Ministar vanjskih poslova Maxime Prevot je kazao da je svrha razgovora jasno dati na znanje da Belgija u potpunosti ne odobrava ovu odluku.

Španjolska

Izraelski će plan samo prouzročiti još "više uništenja i patnje", rekao je španjolski ministar vanjskih poslova Manuel Albares.

Kina

Peking je izrazio "ozbiljnu zabrinutost" te je pozvao Izrael da "odmah prekine svoje opasne akcije". "Gaza pripada palestinskom narodu" i "sastavni je dio palestinskog teritorija", istaknuli su kineski diplomati.

Saudijska Arabija

Saudijska Arabija "kategorički osuđuje kontinuirane zločine - gladovanja, brutalno ponašanje i etničko čišćenje koji se primjenjuju protiv bratskoga palestinskog naroda".

Turska

Tursko ministarstvo vanjskih poslova "pozvalo je međunarodnu zajednicu da preuzme odgovornost kako bi se spriječila provedba" izraelskog plana, čiji je "cilj prisilno raseljavanje Palestinaca s njihove vlastite zemlje, pri čemu Gaza postaje nenastanjiva".

Švicarska

"Intenziviranje neprijateljstava utječe na mogućnost daljnjeg pogoršanja otprije katastrofalne humanitarne situacije", stoji u objavi ministarstva.

Egipat

Egipatsko ministarstvo vanjskih poslova najoštrije je osudilo izraelski plan.