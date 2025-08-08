Glavni tajnik UN-a: Ozbiljno sam uznemiren zbog izraelske odluke o kontroli nad Gazom

"Glavni tajnik još jednom snažno poziva izraelsku vladu da se pridržava svojih obveza prema međunarodnom pravu. Neće biti održivog rješenja ovoga sukoba ne okonča li se ova nezakonita okupacija i ne postigne li se održivo rješenje o dvjema državama. Gaza jest i mora ostati sastavni dio palestinske države", zaključuje se u izjavi.