Netanyahu: Njemačka, umjesto da podrži pravedni rat Izraela, nagrađuje Hamasov terorizam

"Umjesto da podrži pravedni rat Izraela protiv Hamasa, koji je izveo najgori napad na Židove od Holokausta, Njemačka nagrađuje Hamasov terorizam embargom na oružje Izraelu", navodi se u izjavi, dodajući da je Benjamin Netanyahu rekao Merzu da cilj Izraela nije zauzimanje Gaze, već njezino oslobađanje od islamističkih militanata.