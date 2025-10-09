prije zime
VIDEO / Ruski napadi uništili više od polovice ukrajinske proizvodnje plina?
Ruski napadi uništili su više od polovice ukrajinskih proizvodnih kapaciteta prirodnog plina prije zime, izvijestio je Bloomberg 9. listopada, pozivajući se na svoje neotkrivene izvore.
Jedan od najvećih napada 3. listopada
Ukrajinska plinska mreža, koja je zadovoljavala potrebe zemlje prije rata velikih razmjera, više puta je pogođena projektilima i dronovima, ugrožavajući milijune kućanstava koja zimi ovise o plinu za grijanje.
Ruske snage pokrenule su 3. listopada jednu od najvećih baražnih napada do sada, ispalivši 35 projektila i 60 dronova na plinska postrojenja u Harkivskoj i Poltavskoj oblasti, prema podacima državne energetske tvrtke Naftogaz, prenosi Kyiv Independent.
At night, drones hit a Russian gas processing plant in Kotovo, Volgograd region, and the Yefimovka oil pumping station, located 8,5km to the south. pic.twitter.com/1McstHi4Gs— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 9, 2025
Uništeno oko 60 posto ukrajinske proizvodnje
Napadi su uništili oko 60% ukrajinske proizvodnje plina, rekli su Bloombergovi izvori. Naftogaz je napad nazvao "najmasovnijim" napadom na plinsku infrastrukturu od početka rata.
🔥Russian refineries are vulnerable even at a distance of 1400 km from the border w/ Ukraine— 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) September 18, 2025
Drones attacked the "Gazprom Neftekhim" complex in Salavat, in Russia's Bashkortost. It produces gasoline, diesel fuel, and other products and is one of the largest in Russia.
9/ pic.twitter.com/nx4i53qNDs
Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, DTEK, izjavila je da je bila prisiljena zaustaviti rad u svojim postrojenjima u Poltavi nakon napada. Dva dana kasnije, Rusija je pokrenula još jedan napad usmjeren na infrastrukturu ključnu za grijanje stambenih objekata, uzrokujući daljnja razaranja, rekao je Naftogaz.
Napadi pokazuju strategiju Moskve usmjerenu na energetsku infrastrukturu kako bi oslabila moral civilnog stanovništva. Od 2022. godine Rusija je više puta ciljala poremetiti ukrajinske sustave grijanja i električne energije napadima.
Apelirali na G7 za hitnu opremu
Prema Bloombergu, Kijev je apelirao na svoje partnere iz G7 za hitnu opremu za popravak oštećenih objekata i ponovio svoje zahtjeve za dodatnim sustavima protuzračne obrane kako bi zaštitio energetsku infrastrukturu.
Ukrajina također traži financijsku pomoć za uvoz plina kako bi pokrila manjak u proizvodnji.
Россия нанесла крупнейший удар за всю войну по газовым объектам Украины - “Нафтогаз“ https://t.co/tfC6Th2R3U pic.twitter.com/dOWlgNEyCs— Tengrinews (@tengrinewskz) October 4, 2025
Kao rezultat napada, ukrajinska ministrica energetike Svitlana Hrynchuk izjavila je 7. listopada da Kijev planira povećati uvoz prirodnog plina za 30% kako bi nadoknadio gubitke.
Izgradnja zaštite zahtijeva milijarde dolara
Ako se napadi nastave, Ukrajina očekuje da će do kraja ožujka uvesti oko 4,4 milijarde kubičnih metara plina - vrijednog otprilike 2 milijarde eura (2,3 milijarde dolara), rekli su Bloombergovi izvori.
Naftogaz says last night’s Russian aerial assault “was the largest attack on Ukraine’s gas production infrastructure since the start of the full-scale invasion.”— Christopher Miller (@ChristopherJM) October 3, 2025
“Facilities in Kharkiv and Poltava regions were hit with 35 missiles, many of them ballistic, along with 60 drones.… pic.twitter.com/hKD67zOtrq
Viktorija Voitsitska, bivša tajnica energetskog odbora ukrajinskog parlamenta, rekla je za Washington Post da je plinska infrastruktura najranjiviji dio ukrajinskog energetskog sustava.
Budući da su mjesta za proizvodnju, preradu i skladištenje plina raspršena po cijeloj zemlji, "izgradnja zaštite za takvu imovinu zahtijeva milijarde dolara, puno radne snage i puno vremena", rekla je.
Istodobno, Ukrajina je pojačala napade na rusku naftnu i plinsku infrastrukturu.
Ukrajinski dronovi pogodili su najmanje 16 od 38 ruskih rafinerija od kolovoza 2025., smanjujući izvoz dizela na najnižu razinu od 2020., izvijestio je Financial Times.
