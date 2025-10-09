VIDEO / Ruski napadi uništili više od polovice ukrajinske proizvodnje plina?

Najveća ukrajinska privatna energetska tvrtka, DTEK, izjavila je da je bila prisiljena zaustaviti rad u svojim postrojenjima u Poltavi nakon napada. Dva dana kasnije, Rusija je pokrenula još jedan napad usmjeren na infrastrukturu ključnu za grijanje stambenih objekata, uzrokujući daljnja razaranja, rekao je Naftogaz.