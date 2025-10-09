u sloveniji
Vlak udario u kamen koji je netko namjerno postavio na tračnice
Sinoć je putnički vlak na putu prema Ljubljani udario u veliku stijenu koju je netko namjerno postavio na tračnice. Oko 30 putnika u nesreći nije bilo ozlijeđeno, ali je potpuno novi vlak pretrpio znatnu štetu. Policija istražuje slučaj.
Slovenske željeznice izvijestile su o opasnom događaju koji se dogodio sinoć. Nešto nakon 20 sati putnički vlak koji je vozio iz Rakovnika prema Ljubljani udario je na spomenutom dijelu pruge u veliku stijenu koja je bila namjerno postavljena na desnu tračnicu. Vlak s oko 30 putnika zaustavio se oko 200 metara nakon udara, na mostu preko rijeke Ljubljanice.
Kako su priopćile Slovenske željeznice, vlak je unatoč sudaru ostao na tračnicama i izbjegnute su teže posljedice. Putnici i osoblje nisu bili ozlijeđeni. Vatrogasci su ih unutar nešto više od jednog sata evakuirali iz vagona, a putnici su nastavili putovanje autobusom.
Prema navodima Slovenskih željeznica, prvim pregledom utvrđeno je da je stijena veličine otprilike 40 x 40 centimetara bila namjerno postavljena. U sudaru je nastala velika materijalna šteta na potpuno novom vlaku Stadler, a željeznički promet bio je prekinut zbog nesreće i očevida do otprilike 22:30 sati.
Policija istražuje slučaj. "Policijski službenici obavili su očevid i nastavljaju prikupljati obavijesti o svim okolnostima događaja, uključujući i sumnju na kazneno djelo ugrožavanja sigurnosti javnog prometa. O svim saznanjima bit će obaviješteno Okružno državno odvjetništvo“, priopćili su iz PU Ljubljana.
„Ovo je već drugi slučaj namjernog i nerazumnog zadiranja u sigurnost željezničkog prometa u posljednjih nekoliko dana“, poručili su iz Slovenskih željeznica, podsjetivši da su nepoznate osobe 29. rujna na postaji Bled Jezero namjerno oštetile signalno-sigurnosne uređaje i gotovo izazvale sudar vlakova.
Slovenske željeznice oštro osuđuju takve postupke koji izravno ugrožavaju živote putnika i zaposlenika te uzrokuju veliku materijalnu štetu. „Istodobno ponovno pozivamo na odgovorno ponašanje i nultu toleranciju prema bilo kakvom zadiranju u željezničku infrastrukturu“, dodali su.
