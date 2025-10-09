Vlak udario u kamen koji je netko namjerno postavio na tračnice

Slovenske željeznice izvijestile su o opasnom događaju koji se dogodio sinoć. Nešto nakon 20 sati putnički vlak koji je vozio iz Rakovnika prema Ljubljani udario je na spomenutom dijelu pruge u veliku stijenu koja je bila namjerno postavljena na desnu tračnicu. Vlak s oko 30 putnika zaustavio se oko 200 metara nakon udara, na mostu preko rijeke Ljubljanice.