Europski čelnici poslali poruku uoči sastanka Putin-Trump, jedna zemlja izostala

Hina
12. kol. 2025. 09:09
: German Chancellor Friedrich Merz, Ukranian President Volodymyr Zelensky, French President Emmanuel Macron, British Prime Minister Keir Starmer and Polish Prime Minister Donald Tusk
Ludovic MARIN / POOL / AFP

Čelnici 26 europskih država i vlada u izjavi su poručili da Ukrajinci moraju imati slobodu odlučivanja o svojoj budućnosti te da diplomatsko rješenje mora zaštititi ukrajinske i europske interese.

"Smisleni pregovori mogu se održati samo u kontekstu prekida vatre ili smanjenja neprijateljstava", rekli su čelnici tri dana prije sastanka američkog i ruskog predsjednika Donalda Trumpa i Vladimira Putina, dodajući: "Dijelimo uvjerenje da diplomatsko rješenje mora zaštititi vitalne sigurnosne interese Ukrajine i Europe".

Izjavu, koja je dogovorena kasno u ponedjeljak i objavljena u utorak, podržali su čelnici svih zemalja članica EU osim Mađarske.

U izjavi se poručuje da čelnici Europske unije pozdravljaju napore predsjednika Trumpa da okonča rusku agresiju u Ukrajini i postigne pravedan i trajan mir za Ukrajinu.

"O putu do mira u Ukrajini ne može se odlučiti bez Ukrajine".

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i europski čelnici trebali bi u srijedu razgovarati s Trumpom.

Trump je ostao nejasan u vezi svojih očekivanja, rekavši da se nada "konstruktivnom" sastanku na Aljasci s Putinom.

Izrazio je nezadovoljstvo ukrajinskim predsjednikom jer je isključio teritorijalne ustupke.

Američki predsjednik proveo je prve mjesece drugog mandata pokušavajući posredovati u miru u Ukrajini nakon što se hvalio da može okončati taj rat za 24 sata ali višestruki krugovi razgovora, telefonski pozivi i diplomatske misije nisu uspjeli donijeti napredak.

Trump je prošli tjedan rekao da će "doći do određene razmjene teritorija što je prijedlog koji je Zelenski odbacio.

Ukrajinski predsjednik u subotu je upozorio da "odluke bez Ukrajine" neće donijeti mir i rekao da narod njegove zemlje "neće dati svoju zemlju okupatoru".

Trump je rekao da ga "malo smeta" Zelenskijev stav o teritorijalnim ustupcima te je inzistirao na tome da će se dogoditi zamjena zemljišta.

"Bit će nekih zamjena, bit će nekih promjena s teritorijem", rekao je.

Volodimir Zelenski

