Medijski tajkun u Hong Kongu osuđen na 20 godina zatvora

Sud u Hong Kongu istaknuo je da je presuda povećana zbog činjenice da je Lai bio glavni organizator i pokretačka snaga zavjera za suradnju sa stranim silama. Sud je također ocijenio da su njegovi prekršaji teške prirode, a zavjere spadaju u najozbiljniju kategoriju te da su zavjere za suradnju sa stranim silama bile dobro planirane i promišljene.