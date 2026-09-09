Juratović za N1: Merz je najlošiji kancelar kojeg smo imali, prepolovio je CDU umjesto AfD-a

„Znam da u strukturama CDU-a postoji jako mnogo politički odgovornih koji misle da bi na razini saveznih država mogli ući u koaliciju s AfD-om kako bi im skinuli maske. Međutim, njima nećemo skinuti maske. Kad bi preuzeli vlast, uvijek bi našli krivca zašto nešto ne ide. Bit će savez kriv, bit će Europa kriva, bit će stranci krivi, jer njihova politika se svodi na podjele i uvijek je netko kriv.“