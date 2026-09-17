CDU u slobodnom padu
Merz pod velikim pritiskom, ozbiljnog nasljednika nema
Njemački kancelar Friedrich Merz suočava se sa sve većim nezadovoljstvom unutar vlastite stranke nakon teškog poraza CDU-a na pokrajinskim izborima u Saskoj-Anhaltu. Iako se u Berlinu sve otvorenije propituje njegovo vodstvo, zasad nema jasne alternative koja bi ga mogla zamijeniti.
Merz je početkom tjedna boravio u finskom Rovaniemiju, gdje je sudjelovao na Europskom arktičkom summitu. Na pitanja o političkim previranjima u Berlinu poručio je da razumije rasprave o svojoj vladi, ali da su budućnost Europe i međunarodna pitanja važniji od unutarnjopolitičkih sukoba.
Njegove izjave dolaze u trenutku kada je potpora saveznoj vladi pala na rekordno nisku razinu, a CDU doživio težak izborni poraz. Na izborima u Saskoj-Anhaltu pobijedila je Alternativa za Njemačku (AfD), koju je tamošnja služba za zaštitu ustavnog poretka klasificirala kao dokazano desno-ekstremističku organizaciju, piše DW.
Zašto Merz gubi potporu?
Merz je prije preuzimanja kancelarske dužnosti obećao prepoloviti potporu AfD-u. Umjesto toga, potpora njegovoj stranci pala je za polovicu, što je otvorilo pitanje je li za takav rezultat odgovoran upravo on.
Kritike se odnose na njegov često grub stil komunikacije i nedovoljno jasno objašnjavanje reformi, uključujući promjene mirovinskog sustava. Ministrica obrazovanja Karin Prien izjavila je za ARD da mnogi građani smatraju kako kancelaru i strankama CDU/CSU nedostaje empatije.
Merz je ranije izazvao nezadovoljstvo i komentarima o četverodnevnom radnom tjednu i ravnoteži između poslovnog i privatnog života. Sindikati su njegove izjave protumačili kao poruku da su Nijemci lijeni, što je dodatno narušilo njegovu popularnost.
Još jedan izazov CDU očekuje na izborima u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju 20. rujna. Prema anketama, stranka ondje ima potporu od svega sedam posto, a čak se i mogućnost da ne prijeđe izborni prag od pet posto više ne smatra isključenom.
Tko bi mogao naslijediti Merza?
Ako bi CDU i njegova bavarska sestrinska stranka CSU zaključili da Merz mora odstupiti, problem bi bio pronaći nasljednika.
Kao mogući kandidat spominje se Markus Söder, čelnik CSU-a i premijer Bavarske. Međutim, njegovi česti sukobi s CDU-om znače da nema široku potporu unutar stranke.
Druga mogućnost je Hendrik Wüst, premijer Sjeverne Rajne-Vestfalije. Iako uspješno vodi koaliciju sa Zelenima, dosad nije pokazivao veliku želju za preuzimanjem savezne politike. Osim toga, sljedećeg travnja planira se kandidirati za novi mandat u svojoj saveznoj pokrajini.
Proceduralno, promjena kancelara ne bi bila osobito složena ako bi za nju postojala dovoljna potpora u Bundestagu. No ako Merz ne bi dobrovoljno odstupio, morao bi se provesti konstruktivni postupak izglasavanja nepovjerenja, što bi zahtijevalo da ga neki od mogućih nasljednika otvoreno izazove.
CDU zasad stoji iza kancelara
Svih osam CDU-ovih pokrajinskih premijera u srijedu je zajedničkim priopćenjem izrazilo potporu Merzu. Poručili su da Njemačkoj treba stabilnost više nego ikad te da se povjerenje birača može vratiti slušanjem građana i političkim djelovanjem, a ne raspravama o kadrovima.
Ipak, politički pritisak raste. Prema glasinama iz Berlina, Merz bi već u nedjelju navečer, nakon izbora u Mecklenburg-Zapadnom Pomorju, mogao okupiti stranački vrh kako bi provjerio ima li još uvijek povjerenje vodećih konzervativnih političara.
Ozbiljnost situacije pokazuje i njegova odluka da otkaže ranije planirano putovanje na Opću skupštinu Ujedinjenih naroda u New Yorku. Iz vlade su potvrdili da će ostati u Berlinu jer je ondje potreban.
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