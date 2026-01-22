"RASPAD STAROG PORETKA"
Merzovo upozorenje u Davosu: Moja Njemačka je krenula tim putem i povukla svijet u crni ponor
Njemački kancelar Friedrich Merz u govoru na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu upozorio je da svijet ulazi u razdoblje politike "velikih sila", što smatra ozbiljnom prijetnjom globalnoj sigurnosti.
Obraćajući se sudionicima foruma u kongresnom centru WEF-a, Merz je rekao da mir i spokoj koji vladaju na takozvanoj "čarobnoj planini" u Davosu stoje u oštrom kontrastu sa stanjem u svijetu, u kojem se stari poredak, kako je naveo, "raspada zastrašujućom brzinom".
"Temelji međunarodnog poretka su uzdrmani"
Kao najočitiji primjer naveo je ruski rat agresije protiv Ukrajine, ali je naglasio da su promjene mnogo dublje. Prema njegovim riječima, Kina se probila u red velikih sila, dok se "globalna vodeća pozicija" Sjedinjenih Država sve češće dovodi u pitanje.
"Ušli smo u vrijeme politike velikih sila. Međunarodni poredak protekla tri desetljeća, utemeljen na međunarodnom pravu, oduvijek je bio nesavršen. Danas su njegovi sami temelji uzdrmani", rekao je Merz, prenosi Bloomberg.
Dodao je da to "nije ugodno okruženje" te upozorio da je svijet u kojem vrijedi samo moć, opasno mjesto, najprije za male države, zatim za srednje sile, a na kraju i za same velike sile.
Podsjećajući na uspon nacističke Njemačke, Merz je sudionicima foruma uputio ozbiljno upozorenje: "Ovo ne govorim olako. U 20. stoljeću moja je zemlja, Njemačka, krenula tim putem i povukla svijet u crni ponor."
Merz je pozdravio objavu predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o tome da je postignut "okvir budućeg dogovora" o Grenlandu, poručivši da Njemačka podržava činjenicu da Sjedinjene Države ozbiljno shvaćaju prijetnju koju Rusija predstavlja na Arktiku.
"Štitit ćemo Grenland i Dansku"
Obraćajući se sudionicima Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, Merz je rekao da je ta prijetnja izraz suparništva velikih sila koje ga zabrinjava, a koje je usmjereno i prema Europi i prema SAD-u. Kao primjere naveo je hibridne napade u Baltičkom moru te ruski zimski rat protiv stanovnika Ukrajine.
Dodao je da Njemačka dijeli uvjerenje kako europske članice NATO-a moraju učiniti više kako bi se osigurala sigurnost visokog sjevera unutar Saveza. Istaknuo je da Danska i stanovnici Grenlanda mogu računati na njemačku potporu. "Štitit ćemo Grenland, Dansku i visoki sjever od prijetnje koju predstavlja Rusija", rekao je Merz.
Naglasio je i da će Njemačka "štititi načela" na kojima se temelji transatlantsko partnerstvo, a to su suverenitet i teritorijalni integritet. Na toj osnovi Berlin podržava razgovore između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Država.
Merz je rekao da je o toj temi razgovarao s Trumpom, danskom premijerkom Mette Frederiksen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i drugim čelnicima. Cilj tih razgovora je postizanje dogovora o bližoj suradnji saveznika na visokom sjeveru.
Upozorio je i da bi bilo "neprihvatljivo" da su Sjedinjene Države silom preuzele Grenland, što je Trump sinoć odbacio. "Dobra je vijest da idemo u pravom smjeru. Pozdravljam izjave predsjednika Trumpa od sinoć. To je ispravan put", rekao je Merz. "Dame i gospodo, svaka prijetnja stjecanjem europskog teritorija silom bila bi neprihvatljiva."
