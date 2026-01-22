Oglas

Mette Frederiksen

Danska premijerka poručila Trumpu: O svemu možemo pregovarati, ali ne i o našem suverenitetu

Hina
22. sij. 2026. 09:46
Mette Frederiksen
Ida Marie Odgaard / Ritzau Scanpix / AFP

Danska želi nastaviti "konstruktivan dijalog sa svojim saveznicima" u vezi s Grenlandom i sigurnošću Arktika, ali uz poštovanje svog "teritorijalnog integriteta", izjavila je premijerka Mette Frederiksen.

"Možemo pregovarati o svim političkim aspektima: sigurnosti, ulaganjima, gospodarstvu. Ali ne možemo pregovarati o našem suverenitetu", rekla je premijerka u priopćenju.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je kasno u srijedu da se nije razgovaralo o pitanju hoće li Grenland ostati pod Danskom na sastanku s Donaldom Trumpom, nakon što je predsjednik SAD-a povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio upotrebu vojne sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.

Danska premijerka naglasila je da "održava bliski dijalog s NATO-om" te dodala da je redovito razgovarala s Rutteom, "posebno prije i nakon njegovog sastanka s predsjednikom Trumpom u Davosu".

"Kraljevina Danska želi nastaviti konstruktivan dijalog sa svojim saveznicima o načinima jačanja sigurnosti na Arktiku, uključujući američku Zlatnu kupolu, pod uvjetom da se to čini uz poštovanje našeg teritorijalnog integriteta", ponovila je.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Mette Frederiksen danska davos donald trump grenland

