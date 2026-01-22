Danska premijerka poručila Trumpu: O svemu možemo pregovarati, ali ne i o našem suverenitetu

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je kasno u srijedu da se nije razgovaralo o pitanju hoće li Grenland ostati pod Danskom na sastanku s Donaldom Trumpom, nakon što je predsjednik SAD-a povukao prijetnje carinama europskim zemljama i isključio upotrebu vojne sile za preuzimanje kontrole nad Grenlandom.