Milijuni kućanstava u Njemačkoj ne mogu platiti račune za struju i plin

Posebno su ugroženi stanari u najmu, koji češće imaju neplaćene račune za komunalne usluge. Iako je ove godine došlo do određenog olakšanja u cijenama energije za kućanstva – u kolovozu su potrošači za struju, plin, lož ulje, daljinsko grijanje i čvrsta goriva poput drva i ugljena platili 2,3 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine – cijene energije i dalje ostaju relativno visoke. Posebno su porasle 2022. godine nakon početka ruske agresije na Ukrajinu.