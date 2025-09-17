Milijuni kućanstava u Njemačkoj ne mogu platiti račune za struju i plin

U Njemačkoj se velik broj kućanstava suočava s problemima neplaćanja računa za struju i plin.
Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku, oko 4,2 milijuna ljudi prošle godine nije na vrijeme podmirilo svoje obveze za komunalne usluge. To je oko pet posto ukupnog stanovništva, što je nešto manje nego godinu ranije kada je taj postotak iznosio 5,4, javlja Njemačka tiskovna agencija (dpa), a prenosi Fenix magazin.
Posebno su ugroženi stanari u najmu, koji češće imaju neplaćene račune za komunalne usluge. Iako je ove godine došlo do određenog olakšanja u cijenama energije za kućanstva – u kolovozu su potrošači za struju, plin, lož ulje, daljinsko grijanje i čvrsta goriva poput drva i ugljena platili 2,3 posto manje nego u istom mjesecu prošle godine – cijene energije i dalje ostaju relativno visoke. Posebno su porasle 2022. godine nakon početka ruske agresije na Ukrajinu.
Visoki računi za struju i plin nisu jedino financijsko opterećenje za kućanstva u Njemačkoj. Mnogi građani nemaju dovoljno novca ni za neočekivane troškove veće od 1.250 eura, poput popravka ili zamjene pokvarenih kućanskih uređaja. Gotovo trećina, odnosno 32,2 posto stanovništva Njemačke u 2024. godini živjela je u kućanstvima koja takve izdatke nisu mogla pokriti iz vlastitih sredstava.
Ovi podaci ukazuju na ozbiljne ekonomske izazove s kojima se suočavaju brojni Nijemci, dok rastući troškovi života i dalje pritiskaju kućne budžete diljem zemlje. Vlada i socijalne službe stoga su suočeni s izazovom pronalaska rješenja za pomoć najugroženijim kućanstvima.
