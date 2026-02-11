Ništa od izbora sudaca?
Jakšić: SDP će napraviti sve da HDZ izgubi izbore
SDP-ovac Mišel Jakšić bio je gost Novog dana kod našeg Tihomira Ladišića s kojim je razgovarao o aktualnostima.
Mišel Jakšić osvrnuo se na odlazak Marina Piletića s funkcije ministra i povratak u saborske klupe: "To ne može ostati samo na tome - bivši ministar vraća se u Sabor, dolazi novi i zasjat će nam sunce. Treba nam cjelokupna promjena u našem socijalnom modelu da se više ne dovodimo u situacije u koje se dovodimo danas."
"Od novog ministra ne očekujem ništa"
"Bez obzira na to što ne očekujem od novog ministra ništa, cijela Vlada je trula, minimum političke pristojnosti je da dođe u Sabor na predstavljanje i kaže koji su njegovi prvi koraci i mjere da se ova situacija premosti i počne rješavati. Ne mogu oko toga biti optimist jer ne sumnjam da će dobiti napisano što treba reći i da će nam objasniti da je sustav posložen te da je Piletić dobro radio sve posao i da će se putem raditi drugačije. Očekivati posipanje pepelom je nešto što je od ove ekipe mission impossible", dodao je.
Komentirao je i podnesenu ocjenu ustavnosti Zakona o mirovinskom osiguranju i rad umirovljenika: "Očekujemo odluku Ustavnog suda i važno je da bude što prije, ali očekujemo i komunikaciju Vlade. HDZ-u je puno oportunije pričati o ustašama, partizanima i pjevačima nego o pravim stvarima koje muče naše građane. Vidjeli smo europsku analizu da su hrvatski umirovljenici najugroženiji u Europskoj uniji. Inflacija je rezultat svih strukturnih problema hrvatskog gospodarstva i svih nečinjenja hrvatske Vlade prevođene premijerom da zauzda krupni kapital, strane financijske interese koji su stvorili inflaciju koja udara po najslabijima, a to su umirovljenici."
Jakšić navodi da u Saboru prostoji kancelarski model: "Sabor danas nije ništa drugo nego provoditelj odluka premijera Andreja Plenkovića i Vlade."
Je li SDP spreman nastaviti razgovore s HDZ-om oko ustavnih sudaca?
"Kao što imamo preslagivanja na oporbenoj političkoj sceni, gdje je lider SDP, tako je i trusno unutar HDZ-a. HDZ sukobe unutar stranke rješava puno mirnije i s manje reflektora medija nego što smo radili mi u SDP-u. Očito da i tamo postoje neka preslagivanja i da se postavljaju pitanja kako će na izbore. Istraživanja koje imamo prilike gledati im govore da su u problemu, a SDP će napraviti sve da im problem bude još veći i dublji te da izgube izbore. Tekst koji je izašao nema veze s realnošću", tvrdi Jakšić.
"Hrvatska više nije jednopartijski sustav"
Dodaje da je oporba pružila ruku za razgovor o ustavnim sucima: "Hrvatska više nije jednopartijski sustav, bez obzira na to što je većina HDZ-ovaca prešla samo iz komunizma u HDZ. Nemojmo se više vraćati na te tračnice bez obzira koliko se oni trude da to naprave. Unatoč tome smo bili spremni sjesti za stol i razgovarati, a za uzvrat smo dobili nešto što ide na ocjenu ustavnosti, a to je petljanje za autogram Marka Perkovića Thompsona u ovlasti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj što je grubi nasrtaj na Ustav i ustavne kategorije. O čemu da se razgovara dok se stavovi HDZ-a koji vode prema jednopartijskom sustavu ne promjene."
