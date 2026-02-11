Jakšić: SDP će napraviti sve da HDZ izgubi izbore

Dodaje da je oporba pružila ruku za razgovor o ustavnim sucima: "Hrvatska više nije jednopartijski sustav, bez obzira na to što je većina HDZ-ovaca prešla samo iz komunizma u HDZ. Nemojmo se više vraćati na te tračnice bez obzira koliko se oni trude da to naprave. Unatoč tome smo bili spremni sjesti za stol i razgovarati, a za uzvrat smo dobili nešto što ide na ocjenu ustavnosti, a to je petljanje za autogram Marka Perkovića Thompsona u ovlasti lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj što je grubi nasrtaj na Ustav i ustavne kategorije. O čemu da se razgovara dok se stavovi HDZ-a koji vode prema jednopartijskom sustavu ne promjene."