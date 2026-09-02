Misteriozna smrt ministra i nakon 78 godina bez odgovora: Policija opet istražuje slučaj Jana Masaryka

Masarykova smrt često se naziva "Trećom praškom defenestracijom", izrazom koji označava izbacivanje osobe kroz prozor, najčešće u političkom obračunu. Naziv se odnosi na dva ranija slučaja defenestracije u Pragu, 1419. i 1618. godine, koja su bila povezana s početkom Husitskih ratova i Tridesetogodišnjeg rata.