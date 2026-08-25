Misteriozni posjet Rusiji: U Moskvu se spustio američki zrakoplov, saznalo se tko je bio u njemu

AFP / NATALIA KOLESNIKOVA / Ilustracija

Direktor CIA-a John Ratcliffe bio je u Moskvi, prema CBS-u i Axiosu, no ni Washington ni Moskva za sada nisu potvrdili to putovanje.

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Razlog putovanja, koje bi bilo prvi poznati posjet Johna Ratcliffea Rusiji otkad je preuzeo dužnost 2025., još nije poznat.

Američki vojni zrakoplov poletio je u utorak ujutro iz Latvije u smjeru moskovske zračne luke Vnukovo, prema podacima s mrežne stranice za praćenje letova Flightradar24.

Letjelica je najprije u nedjelju letjela iz zračne baze Andrews, koja se nalazi u blizini Washingtona i koristi za putovanja visokih dužnosnika, do Rige, glavnoga grada Latvije.

Taj isti zrakoplov napustio je ruski glavni grad u ranim večernjim satima u utorak.

Upitan tijekom svojeg svakodnevnog brifinga, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da ne raspolaže "tom informacijom".

Prethodno je, osim toga, rekao da za ovaj tjedan nije predviđen nikakav susret u Kremlju s predstavnicima američke administracije.

Brojne teme mogle bi objasniti ovo rijetko putovanje najvišeg dužnosnika američke vanjske obavještajne službe: sukob u Ukrajini, onaj s Iranom - u trenutku kada Washington nastoji pridobiti strane sile za svoju strategiju gospodarskog pritiska na Teheran - ili pak razmjene zarobljenika, ističe agencija AFP.

Rusija i Sjedinjene Države već su u prošlosti imale takve kontakte. Washington i dalje traži povratak nekoliko Amerikanaca zatočenih na ruskom tlu.

Predsjednik Donald Trump, koji je svojedobno obećavao okončati sukob u Ukrajini u roku od 24 sata, htio je postići brzi mirovni sporazum, ali pregovori su danas u slijepoj ulici.

Prema pisanju Financial Timesa, Sjedinjene Države dobile su od Ukrajine jamstvo da njezini dronovi početkom tjedna neće napadati Moskvu, niti nekoliko drugih područja, kako bi se omogućilo putovanje visokog američkog dužnosnika.

Ukrajinske snage nedavno su pojačale svoje napade na ruskom teritoriju, ponekad vrlo daleko od bojišnice, kao odgovor na ofenzivu koju je Rusija pokrenula u veljači 2022. godine.