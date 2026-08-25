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SASTANAK S LAVROVOM

Vatikanski ministar vanjskih poslova u Moskvi pozvao na kraj rata

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Hina
|
25. kol. 2026. 15:28
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Paul Gallagher, Sergej Lavrov
AFP / RAMIL SITDIKOV

Visoki dužnosnik Svete Stolice pozvao je na kraj rata u Ukrajini nakon sastanka u Moskvi s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom u prvim izravnim razgovorima između Vatikana i ruskih dužnosnika u pet godina.

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Nadbiskup Paul Gallagher, vatikanski ministar vanjskih poslova, rekao je da svaki dan nastavka četverogodišnjeg rusko-ukrajinskog rata "stvara nove žrtve... i čini sve težim buduće pomirenje".

"Stoga je hitno i nužno okončati sukob i gledati dalje od njega", rekao je, govoreći pored Lavrova na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon njihova sastanka.

Također je rekao da su on i Lavrov razgovarali o putovima prema miru u Ukrajini te da su se njih dvojica dogovorila o suradnji u humanitarnim pitanjima poput brige za djecu pogođenu ratom.

Gallagher, drugi najviši diplomatski dužnosnik Vatikana, posljednji je put posjetio Moskvu radi razgovora s Lavrovom 2021. godine, prije početka rata.

Papa Lav više je puta pozvao na prekid sukoba. U apelu od 9. kolovoza izrazio je žaljenje zbog "sve većeg broja civilnih žrtava, uključujući djecu".

Gallagher je u utorak rekao da će Vatikan "nastaviti pružati snažnu duhovnu, diplomatsku i humanitarnu podršku pridonoseći i nudeći prostor za dijalog" kako bi se okončao rat koji traje već 4 i pol godine.

Teme
moskva paul gallagher sergej lavrov vatikan

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